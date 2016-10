Opprørskriger i Dabiq til VG: – Som om jeg har knust IS sine drømmer

IS-propaganda har lenge sagt at det siste store slaget mellom muslimer og ikke-troende skulle finne sted i Dabiq. Her forteller en syrisk kriger hvordan IS flyktet, nesten uten kamp.

Søndag morgen kom øyeblikket den 20 år gamle syriske opprørskrigeren Mohamed Attareb har ventet på lenge.

– Da vi ankom inngangen til Dabiq på morgenen, hadde jeg en veldig spesiell følelse i kroppen. Jeg følte frykt og glede på en gang, sier han til VG i en chat-samtale søndag kveld.

Hva er egentlig så spesielt med Dabiq?

Den myteomspunnede, tynt befolkede og støvete landsbyen nord for Aleppo har en helt sentral betydning for IS.

I den fundamentalistiske sunnimuslimske terrorgruppens ideologi står dommedag og verdens undergang helt sentralt. Medlemmer av gruppen, deres ledelse og det omfattende propagandaapparatet har lenge hevdet at det skal utkjempes en apokalyptisk kamp mellom muslimer og ikke-troende i Dabiq før dommedag.

Forestillingen stammer fra en såkalt «hadith», en nedskrevet fortelling om profeten Muhammed. IS' engelskspråklige nettmagasin Dabiq er til og med oppkalt etter landsbyen, på grunn av dette.

Opprørere på fremmarsj



Det var på forhånd ventet at IS ville kjempe hardt for landsbyen.

VG har hatt jevnlig kontakt med krigeren Mohamad Attareb siden starten av september. Han er en av flere tusen syriske opprørskrigere tilknyttet den tyrkiske offensiven nord i Syria, som startet i slutten av august.

Deres uttalte mål har vært å drive IS vekk fra den tyrkiske grensen, samt å stoppe kurdiske opprørere på fremmarsj i det samme området.

Mens Attareb og hans gruppe til tider har møtt hard motstand fra et desperat IS, har gruppen sakte, men sikkert nærmet seg Dabiq de siste ukene.

Lørdag kom meldingen om at opprørere rykket fram mot Dabiq. Styrkene var angivelig støttet av tyrkiske stridsvogner og kampfly.

– Vi rykker nå fram. Hvor? Til Dabiq, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale på tyrkisk TV.

– Jeg kysset bakken



Attareb forteller at han var med en stor opprørsstyrke på om lag 300 krigere da de rykket inn i byen. Han var opprømt:

– Jeg kan ikke forklare følelsen. Jeg visste ikke hva som kom til å møte meg i dette området.

– Hva tenkte du om at dette stedet var så symbolsk viktig for IS?

– Dabiq var en av de viktigste stedene for IS i Syria. Da vi kom inn i landsbyen var jeg så glad at jeg gråt av glede. Jeg kysset bakken. Det føltes som om jeg hadde ødelagt IS sine drømmer, sier han.

– Hva så du inne i landsbyen?

– Omlagt 40 prosent av bygningene var ødelagte og IS hadde minelagt store områder, forteller han.

Det har i løpet av søndag kommet ulike beretninger om hvor hard motstand IS ga opprørerne som angrep Dabiq.

– Alle IS-krigerne hadde ikke flyktet. Det var noen grupper igjen inne i byen, men de møtte raskt sin skjebne, sier Attareb.

– INNE I DABIQ: Dette er et av bildene Mohamad Attareb sendte VG søndag kveld. Man hevder det er tatt inne i Dabiq. Foto: Privat

Kalifatet råtner



Tapet av Dabiq kommer på toppen av en rekke betydningsfulle tap for IS i både Syria og Irak den siste tiden. Deres ambisiøse statsbyggingsprosjekt er i ferd med å råtne og kalifatet de erklærte i 2014 er sakte i ferd med å oppløses:

I Syria har IS i år mistet områdene de holdt langs den tyrkiske grensen, i tillegg til byene Palmyra og Manbij. Presset mot deres såkalte hovedstad Raqqa, øker for hver dag.

Samtidig, i Irak samler en allianse av ulike tropper seg rundt millionbyen Mosul, IS sin siste viktige by i landet. I år har de også mistet de store byene Ramadi og Fallujah.

Kart fra september. Dabiq ligger rett vest for Al-Rai, og nord fra Aleppo: