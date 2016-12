Oldtidsbyen Palmyra er igjen i IS' hender: – Har mistet kontakt med 500 sivile

Mens Assad-regimet og Russland var opptatt med kampene i Aleppo, utnyttet IS situasjonen til å gjenta Palmyra.

– Jeg snakket med mennesker i Palmyra i morges. Byen er nå under full kontroll av IS, sier Osama al-Khateb til VG.

Han er en medieaktivist fra Palmyra, som nå befinner seg i Tyrkia.

Han sier at han har hatt daglig kontakt med slektninger og kjente i Palmyra.

– Nå klarer vi ikke få kontakt. I alt er det 100 familier, rundt 500 personer som vi har mistet kontakten med, sier han til VG mandag morgen.

Står utenfor byen



Regjeringsstyrkene trakk seg tilbake etter et kraftig IS-angrep søndag formiddag. De har nå inntatt stillinger like i nærheten av byen, opplyser guvernør Talal Barazi i Homs ifølge NTB.

Han bekrefter dermed tidligere meldinger om at regjeringsstyrkene ikke hadde klart å hindre IS i å ta seg inn i den historiske byen.

Barazi føyer til at den syriske hæren gjør alt den kan for å hindre at ekstremistene får kontroll over byen på lang sikt.

«Døde ligger i gatene»



Flere russiske og syriske luftangrep drev IS-krigere ut av byen lørdag, men det var ikke nok til å holde dem unna, for ifølge SOHR kjempet terrorgruppen seg søndag ettermiddag på nytt inn i byen og tvang de regjeringsvennlige styrkene til retrett.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax har IS sendt med enn 4.000 krigere og krigsmateriell fra byen Deir al-Zor og IS' selverklærte hovedstad Raqqa i forbindelse med storoffensiven mot oldtidsbyen.

– Palmyras gater er fulle av døde syriske soldater og av IS-krigere, sier al-Khateb videre til VG.

Han sier at russiske fly skal ha bombet byen med tolv angrep mandag, men det er ikke noe VG uavhengig kan bekrefte.

Ifølge aktivistens informasjon skal IS ha bortført en rekke sivile som ikke klarte å rømme idet de rykket inn i byen.

Legendarisk by



Palmyra ligger omringet av daddelpalmer i en oase i den sentrale syriske ørkenen. Byens navn er første gang nevnt på en tavle fra 1800-tallet før Kristus. I sin storhetstid var den et stort handelssenter som kombinerte nabateernes kultur i Syria med greske og romerske elementer.

Byens sagnomsuste dronning Zenobia styrte et kortvarig imperium i det tredje århundre etter Kristus, før hennes forsøk på å måle krefter med Roma endte i et knusende nederlag.

Byen står på UNESCOs verdensarvliste, og FN-organet beskrev IS-ødeleggelsene som en «en utålelig forbrytelse mot sivilisasjonen»