Norsk lege forteller: Slik ble Yasser (11) behandlet etter kjemisk IS-angrep

Hva skjer egentlig med kroppen hvis du blir angrepet av et kjemisk våpen? Historien om Yasser Hamid Namd (11) gir noen svar.

I forrige uke, den 1. mars, satt den 11 år gamle irakiske gutten Yasser Hamid Nadm hjemme i huset til familien, da det smalt.

En missil var skutt fra den IS-kontrollerte vestlige delen av Mosul, inn i et boligområde i øst som nå er frigjort av den irakiske hæren.

En vond, stram lukt spredte seg raskt i huset.

På samme tidspunkt var den norske legen Per Kvandal, som jobber for Røde Kors, på et sykehus i Erbil øst for Mosul.

– Dagen etter angrepet kom familien til oss. Særlig den 11 år gamle gutten var hardt skadet. Det var han som hadde blitt hardest rammet av kjemikaliene, sier Kvandal til VG.

Han forteller at det ikke er fastslått hva slags type kjemisk våpen som var brukt, men at alt tyder på at kjemikaliene går under sekkebetegnelsen «blister agents».

– Det kan ha vært sennepsgass, sier han på telefon fra Erbil.

PÅ JOBB: Per Kvandal jobbr for Røde Kors på et sykehus i Erbil. Foto: Røde Kors

Ifølge OPCW (Organisation for the prohibition of chemical weapons) er denne typen våpen et av de mest vanlige kjemiske våpnene i bruk dag. Konsistensen er oljete og kjemikaliene går inn i luftveisystemet og angriper huden. De påvirker øynene, luftveiene, huden og angriper cellene i kroppen. Kjemikaliene skaper store blemmer, brannskader og kan være livstruende.

Sennepsgass en den mest kjente versjonen av denne typen kjemikalier.

«Blister agents» ble først testet i kamp av tyskerne i 1917, og har siden blitt brukt i en rekke kriger, spesielt i Iran-Irak-krigen på 80-tallet.

Huden skaller av

– Gutten var eksponert over hele kroppen. Han var rammet i ansiktet, rød, som om han var brannskadet, han var også rammet på ryggen og på begge armene. Han hadde et sår i hodebunnen som var vanskelig å vaske, sier Kvandal.

Legene behandlet blemmene på huden hans, deler av huden hadde skallet av. Kvandal ringte også til Ullevål sykehus i Oslo, der de har ekspertise på denne typen skader, for å få råd.

I alt 12 sivile ble behandlet for på sykehuset etter angrepet i Mosul. Deler av Yassers familie var også skadet, men i mindre grad enn 11-åringen. (Se bildet under)

Den norske legen har vært i Irak i to uker og skal være der i to uker til.

– Jeg har sett alle typer skader, fra bomber, prosjektiler eller skudd. Men jeg har aldri behandlet noen med denne typen skader, sier han.

Barna i familien som ble rammet er nå utenfor livsfare.

TRE ÅR: Yassers lillesøster, Dima Nadm Hamid (3) ble også behandlet på sykehuset i Erbil. Foto: Azad Lashkari , Reuters

Ikke bare IS

Ifølge BBC er dette angrepet det første registrerte kjemiske angrepet i den allerede svært blodige krigen om Mosul. IS har brukt kjemiske våpen i Irak og Syria tidligere. I september ifjor hevdet det amerikanske militæret at IS skjøt raketter med sennepsgass på deres styrker i Qayyarah utenfor Mosul. Kurdiske styrker skal også ha blitt rammet, uten dødsfall.

IS er ikke de eneste som bruker kjemiske våpen på den voldelige slagmarken i regionen.

I september i fjor intervjuet VG leger i Aleppo i Syria som opererte barn rammet av det legene mente var klorgass, sluppet i tønnebomber av det syriske regimet over opprørskontrollerte deler av byen.

En av legene sa den gangen:

– Pasientene klarte ikke å puste godt, huden deres klødde og øyene deres var svært irriterte, de var kvalme.

Bruk av kjemiske våpen er forbud i internasjonale lov. Les mer her.