New York Times: Manchester-bomber møtte IS-terrorister knyttet til Paris-angrepet

Salman Abedi, som er mistenkt for terroraksjonen på Ariana Grande-konserten i Manchester, møtte IS-medlemmer i Libya med tilknytning til terrorangrepet i Paris i november 2015.

Møtet mellom den 22 år gamle selvmordsbomberen og medlemmer fra Den islamske stat fant sted i Libya så sent som i mai, kort tid før terrorangrepet i Manchester 22. mai, opplyser nåværende og tidligere etterretningskilder til New York Times.

Den amerikanske artisten Ariana Grande hadde akkurat gått av scenen da en rekke øyenvitner meldte om en kraftig eksplosjon utenfor Manchester Arena ved 23.30-tiden norsk tid.

Kort tid før terrorangrepet møtte altså Salman Abedi representanter fra Katibat al-Battar al-Libi, også kjent som Battar-brigaden, en kjernegruppe innen IS som tidligere holdt til i Syria før de ble overflyttet til Libya. Møtene fant sted i hovedstaden Tripoli og kystbyen Sabratha, opplyser kildene til New York Times.

Magnet for fremmedkrigere



Katibat al-Battar al-Libi besto opprinnelig av libanesere som hadde kommet til Syria for å delta i borgerkrigen, men ble etterhvert som en magnet for fremmedkrigere fra Belgia og Frankrike som ønsket å kjempe for en islamsk stat.

Flere av av de mest alvorlige IS-angrepene i Europa, blant annet terrorangrepet i Paris 13. november 2015 hvor 130 personer ble drept på seks steder i byen, blant annet under en konsert på Bataclan med bandet Eagles of Death Metal, ble planlagt, iscenesatt og koordinert av Battar-brigaden.

Den første direkte forbindelsen mellom IS i Libya og terrorangrep i Europa ble avslørt i desember da 23 år gamle Anis Amri kjørte en lastebil inn inn i et julemarked på Breitscheidplatz i Berlin og drepte 12 personer.

Opplysningene om møtet mellom Abedi og Battar-brigaden i Libya har New York Times fått fra en pensjonert europiesk etterretningsoffiser som kun har uttalt seg under den forutsetning at han blir anonymisert.

Berlin-terroren: Lastebil traff julemarked

Veteraner fra Irak og Afghanistan



Abedi hadde også kontakt med IS-gruppen på mobiltelefon mens han oppholdt seg i hjembyen Manchester. Battar-brigaden sendte også beskjeder og instrukser til Abedi via en kontakt i Tyskland, opplyser etterretningskilden til New York Times. Opplysningene bekreftes også av en høytstående amerikansk etterretningsoffiser, skriver storavisen.

OVERVÅKNINGSKAMERA: Salman Abedi samme kveld som han utførte selvmordsangrepet på Manchester Arena. Foto: GREATER MANCHESTER POLICE/AP

Battar-brigaden ble opprettet av libanesiske krigsveteraner fra Irak og Afghanistan.

Nærmere 300 libyske opprørere returnerte høsten 2014 fra Syria og Irak, hvor de kjempet for IS i Battar-brigaden som deltok i erobringen av Mosul.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime.

VAR KLAR OVER PLANEN: Hasham Abedi, broren til selvmordsbomberen fra Manchester, ble arrestert i Libyaø. Han innrømte at brødrene hadde kontankt med IS og at han var inneforstått med terrorplanen til Salman Abedi. Foto: LIBYAN INTERIOR MINISTRY/REUTERS

Amedi-familien flyktet fra Gaddafi



Salman Abedi var den nest yngste av fire søsken, og foreldrene var flyktninger fra Libya. De skal ha tatt seg til Storbritannia for å unnslippe Gaddafi-regimet.

Abedi selv var britisk statsborger, og skal ha bodd i et hus i Fallowfield, en forstad til Manchester, sammen med sin familie, etter at han droppet ut av Salford University, hvor han studerte «business management» og jobbet i et bakeri.

– Vi tror ikke på å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, uttalte Abedis far Salman til nyhetsbyrået AP, før han selv ble arrestert i Tripoli.

Ifølge kilder New York Times snakket med kort tid etter angrepet skal familien likevel ha vært bekymret for sin nest yngste sønns stadig mer radikale holdninger.

De skal ha gått så langt som til å konfiskere passet hans, skriver avisen.

Men da Abedi fortalte om planene om å reise til Saudi-Arabia, skal foreldrene ha latt ham få passet tilbake. Flere kilder, deriblant den franske innenriksministeren Gerrard Collomb, bekreftet at Salman hadde besøkt Libya – og trolig også Syria.

FORDØMTE: Styreleder Fawaz Al Haffar i Didsbury-moskeen i Manchester, hvor selvmordsbomberen Salman Abedi og familien pleide å gå, fordømte terrorangrepet på Manchester Arena. Foto: AFP

Imam: – Viste meg hatets ansikt



Selvmordsbomberen og familien var ifølge nyhetsbyrået AP aktive i Didsbury-moskeen i Manchester. Den beskrives som moderat. Moskeens imam Saeed El-Saeiri husker imidlertid Abedi som en «farlig ekstremist», ifølge The Telegraph.

– Han viste meg hatets ansikt etter mine taler om IS, jeg skjønte at han ikke likte meg. Dette er ikke noen overraskelse, sier imamen til avisen.

Naboer har sagt til The Times at Salman Abedi de siste månedene før terrorangrepet i Manchester lot skjegget gro, og begynte å gå med religiøse klær. Han ba ute i gaten, og hengte opp flagg og bannere fra vinduene i huset.