Mosul-gutter brukt som selvmordsbombere av IS

Da IS trakk seg ut av det østlige Mosul, etterlot de seg bevis på hvordan de utnytter tenåringsgutter som selvmordsbombere.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Blant disse bevisene var ungguttenes siste brev til sine familier. De kom aldri frem, men ble i stedet funnet forlatt i øst-Mosul av en reporter fra nyhetsbyrået Reuters.

– Min kjære familie, vær snille å tilgi meg. Ikke vær triste og kle dere i svart. Jeg ville gifte meg og dere giftet megikke vekk. Så, ved Guds vilje, vil jeg gifte meg med 72 jomfruer i paradis, skrev Alaa Abd al-Akeedi, som var 15-16 år da han ble vervet i desember 2014.

Erobret bro i Mosul i dag



Dette var et halvt år etter at IS erobret millionbyen Mosul i løpet av noen få dager i juni. I oktober i fjor, over to år senere, startet Iraks massive og USA-støttede kampanje for å erobre tilbake byen.

Etter å ha drevet IS ut av østlige Mosul, har irakiske styrker nå fått et fotfeste på vestsiden av elven Tigris. I dag ble blant annet en strategisk bro over Tigris sikret, ifølge CNN.

Kampene forventes å bli enda hardere fremover.

Les også: IS har trent opptil 1000 barn til å bære selvmordsbomber

DET SISTE BREV: Alaa al-Akeedi brev til foreldrene som aldri ble sendt. Selv døde han i en av IS sine selvmordsaksjoner. Foto: Alaa Al-marjani , Reuters

Gjennomførte selvmordsangrep

Brevet fra al-Akeedi var skrevet på et standardisert skjema fra Den islamske staten (IS) og merket med «Departementet for soldater, Martyrbrigaden». Utenpå konvolutten sto adressen til hans foreldre i vest-Mosul.

Al-Akeedis brev var ett av dem som aldri nådde foreldrene. I fjor gjennomførte han et selvmordsangrep.

Andre etterlatte dokumenter var et håndskrevet register med personlige detaljer om over 50 rekrutter til Martyrbrigaden. Ifølge en gjennomgang Reuters har gjort, var rekruttene i tenårene eller tidlig 20-årene. De var i hovedsak irakere, som Mosul-gutten al-Akeedi, men noen kom også fra Iran, Marokko, India og USA.

Disse dokumentene ble funnet i en forlatt treningsleir, som bestod av tre villaer tidligere bebodd av innbyggere fra Mosul. I tillegg til selvmordsbomberdokumentene, hadde IS etterlatt seg pamfletter, koraner og menneskeformede skyteblinker. I overetasjen var det sengeplasser til 100 personer.

ID-KORT: Atheer Ali skal ha stukket av fra familien cirka 16 år gammel. Noen få måneder senere så familien han for første gang igjen – som et lik. Foto: Staff , Reuters

Prøvde å finne sønnen



En annen unggutt fra Mosul, Atheer Ali, er oppført i registeret med bilde. Reuters har vært i kontakt med faren hans, som forteller at familien skrekkslagne mottok nyheten i begynnelsen av 2015 om at sønnen hadde stukket av med klassekamerater for å bli med i IS.

Da han oppsøkte IS-kontorer for å finne sønnen, truet de han med fengsel. Noen måneder leverte andre IS-soldater sønnens lik til ham og fortalte at han hadde blitt drept i et flyangrep.

Les mer: IS trener ny generasjon i ekstrem brutalitet

HÅNDSKREVET: Reuters fant også denne loggboken – et register over selvmordsrekrutter – i øst-Mosul. Den viser hvilke skift de ulike soldatene jobbet. Foto: Alaa Al-marjani , Reuters

Ti norske barn i IS



Også norske barn befinner seg i det såkalte kalifatet til IS. De cirka ti norske kvinnene i IS har født rundt ti barn. Noen av disse nærmer seg skolealder.

Blant kvinnene som har født barn, er blant annet de to somaliske søstrene fra Bærum. En Oslo-kvinne med opphav i nord-Kaukaus og hennes ingusjetiske ektemann fra Vadsø, som reiste til Syria våren 2014, har også fått barn. Etter det VG kjenner til har ektemannen så sent som i februar gitt livstegn fra seg.

Bakgrunn: Slik utnyttes barnesoldatene til IS

PST er bekymret for disse barna, og hva de på sikt kan bli brukt som av IS. Propagandavideoer har gjentatte ganger vist hvordan barna indoktrineres tidlig og blir brukt som eksempelvis bødler.

Et stort spørsmål er også hvordan norske myndigheter skal opptre når potensielt brutaliserte barn eventuelt kommer til Norge – et land de aldri har vært i, men som de med norsk mor vil ha krav på statsborgerskap i.