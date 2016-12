Mer enn dobler dusøren i jakten på IS-lederen

USA dobler dusøren for å komme med viktig informasjon som fører amerikanerne til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Dusøren er hevet fra 87 til 217 millioner kroner.

Fakta om Abu Bakr al-Baghdadi * Lederen for ekstremistgruppa IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer. * Meldinger fra mars lød på at han var alvorlig skadet. Han har også flere ganger tidligere vært rapportert skadet eller drept. * Skal være født i 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. * Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen. * Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet. * Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida og IS skilte lag vinteren 2014. * Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 lot seg utrope som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS).

USA utlover dermed en like stor dusør på 217 millioner kroner for al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri. Al-Qaida sto, som kjent, bak angrepene i New York 11. september 2001.

VGTV: Slik var 11. september - minutt for minutt

Dusørøkningen på Baghdadi plasserer de to ekstremistene sammen på toppen av USAs ettersøkt-liste.

25 millioner dollar for IS-lederen blir utbetalt til den som kommer med opplysninger som kan føre til hans pågripelse.

– Dette er betraktelig mer enn den tidligere dusøren, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet i en pressemelding.

Al-Baghdadi gir sjelden livstegn fra seg, og det har en rekke ganger vært rapportert at han skal være skadd eller drept.

Det har vært ubekreftede opplysninger om at han oppholder seg i Mosul, der irakiske regjeringsstyrker for øyeblikket forsøker å gjenerobre makten fra IS.

Sist gang Baghdadi brøt stillheten var i november, nettopp i forbindelse med det fortsatt pågående slaget om Mosul.

FØR HAN BLE LEDER: Et udatert bilde av Abu Bakr al-Baghdadi publisert av irakiske myndigheter. Foto: Uncredited , Ap

Var amerikansk fange



Baghdadi, som opprinnelig heter Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri, ble født i 1971 i Samarra i Irak. Han vokste opp i en familie fra den lavere middelklassen, i en klan som hevder å være direkte etterkommer av profeten Muhammed, og han skal ha blitt svært religiøs i tenårene.

Lite er kjent om hans tidlige voksenliv. Noen rapporter hevder at han var en islamistkriger som var med i motstandsgrupper under Saddam Husseins tid, andre at han da levde et stille liv som islamsk skriftlærd, mens andre igjen skriver at han underviste i religion ved universitetet i Tikrit.

I 2003 sluttet han seg til sunnimilitsene som etter den amerikanske invasjonen lovet troskap til al-Qaida. Året etter var han amerikansk fange i flere måneder, før han ble løslatt i desember som en såkalt «low level prisoner», eller en lite betydningsfull fange

I årene som fulgte steg han til topps i ISI – Den islamske staten i Irak, ofte kalt al-Qaida i Irak. Terror og selvmordsbombere betegnet gruppens opprør. Den 16. mai 2010 ble Abu Bakr al-Baghdadi valgt til ny leder, etter at Abu Omar al-Baghdadi ble drept.

NTB/VG