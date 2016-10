Kurdiske styrker har innledet nytt Mosul-angrep

De kurdiske peshmerga-styrkene fortsetter fremmarsjen mot Mosul.

På den syvende dagen av storoffensiven mot den IS-kontrollerte byen Mosul, har kurdiske styrker iverksatt nye fremstøt på to fronter i nordøst søndag morgen, ifølge AP.

Mosul * Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elva Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad. * Hadde tidligere rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer. * Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014 etter at 30.000 irakiske soldater overga byen uten kamp til en angrepsstyrke som skal ha talt kun 800 mann. * 90 prosent av de omkring en million gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer. * Det var i Mosuls store moske at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i juli 2014 utropte seg selv til kalif. IS har sin vane tro ødelagt et stort antall uerstattelige gjenstander fra oldtiden i byens museum. Kilde: NTB, DPA

De nye angrepene startet søndag morgen og er rettet mot Bashiqa, en mindre by nordøst for Mosul, skriver det kurdiske nyhetsbyrået Rudaw.

Søndag formiddag kontrollerte peshmerga-styrkene Faziliya, Omar Qamchi og Tirza, tre landsbyer i Bashiqa, ifølge nyhetsbyrået. som siterer Bahram Arif Yaseen, talsperson for de kurdiske styrkene.

Talsmannen opplyser samtidig at fremstøtene forsinkes noe som følge av det store antallet landminer i området.

USAs forsvarsminister i Erbil



Bashiqa har vært under IS' kontroll siden juni 2014, like lenge som sin langt større naboby Mosul.

I byen Erbil, noe lenger øst, landet USAs forsvarsminister Ashton Carter søndag formiddag for å diskutere det videre samarbeidet med irakiske og kurdiske styrker i kampen for å drive IS ut av Mosul.

I Kirkuk, 180 kilometer sørøst for Mosul, har det også vært harde kamper gjennom helgen, etter at IS gjennomførte et angrep som kostet 31 personer livet fredag. Ifølge Rudaws korrespondent skal de siste IS-krigerne i byen søndag formiddag ha sprengt seg selv.

Det er uklart hvor mange IS-opprørere som deltok i angrepet, som virket som et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra Mosul.

Massedrap



Lørdag skrev CNN at 284 menn og unge gutter er likvidert etter å ha blitt brukt som menneskelige skjold av IS i Mosul.

Rundt 30.000 soldater fra den irakiske hæren, kurdiske militssoldater, sunnimuslimsk gerilja og sjiamuslimsk milits deltar i offensiven. Anslagsvis 3.000-8.000 IS-krigere befinner seg i Mosul.

Bare noen tusen innbyggere har klart å flykte, mens andre har forskanset seg i sine hjem i påvente av at kampene skal starte i den IS-kontrollerte storbyen. Til nå har irakiske regjeringsstyrker og milits tatt kontroll over landsbyer utenfor Mosul.