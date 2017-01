Krigen i Mosul: Slik lykkes IS, tross tap

IS taper nabolag etter nabolag i den irakiske millionbyen Mosul. Likevel lykkes IS med sin strategi.

Det mener forsker Morten Bøås ved NUPI.

Da slaget om Mosul for alvor startet i oktober, mente noen at IS ville være drevet ut av den strategisk viktige storbyen innen noen uker. Noen sa måneder, noen sa slaget ville vare til over nyttår.

Nå er det januar, og dette er status:

Etter at den irakiske hæren og kurdiske peshmerga-styrker lyktes godt i den første delen av slaget, stoppet fremgangen opp en stund etter at irakerne rykket inn i den østlige delen av byen.

Fremgang

Den siste uken har styrkene igjen hatt stor fremgang, og IS har tapt nabolag etter nabolag i den delen av byen som ligger øst for elven Tigris.

Den vestlige delen av byen er tettere befolket, og ses på som et mye sterkere område for IS.

Under et seminar hos NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) mandag, la forsker Morten Bøås fram et argument for at IS likevel har lyktes med sin strategi i bykrigen de er dømt til å tape. Han listet opp hvorfor:

• Målet deres er ikke å holde hele byen fra koalisjonen som kjemper imot dem.

• Målet deres er å trekke seg tilbake fra bydel etter bydel, å skape så mye død og ødeleggelse som mulig for koalisjonen. De skal trekke seg tilbake til de når et område i byen som ikke skal være mulig å penetrere. Slik vil krigen dra ut i tid.

• Strategien fungerer bra for IS, mener Bøås. For eksempel, i november, skal den irakiske hæren ha mistet 2000 soldater og skadet 450. Den måneden ble 926 sivile drept i kampene eller koalisjonens bombing.

Sprekker

Bøås mener dette kan føre til det som er et mer langsiktig mål for IS: Å skape sprekker i alliansen som kjemper mot dem. Oppstår slike sprekker, mister koalisjonen også kraft i krigen på bakken. Slik kan IS holde ut lenger.

– Koalisjonen er bygget på ustø grunn, sa Bøås på seminaret.

De som kjemper mot IS i Irak er blant andre den irakiske hæren, sjiamuslimske militser, sunnimuslimske militser, kurdiske peshmerga-styrker, noen tyrkiske tropper, amerikanske spesialrådgivere og spesialsoldater.

– Denne alliansen vil ikke vare for evig, det er bare et spørsmål om tid før den sprekker.

Analytikeren og forfatteren Hassan Hassan, ved tenketanken Tahrir Institute for Middle East Policy, mener at koalisjonen er i ferd med å miste en god mulighet i Mosul.

Han skriver at kampene er i ferd med å slite ut Iraks spesialtrente og profesjonelle antiterrorstyrker. En av grunnene er at IS kjenner Mosul svært godt etter å ha kontrollert byen siden 2014.

Bare i desember skal 100 spesialsoldater ha blitt drept i bakholdsangrep inne i byen.

Mørke fremtidsutsikter

Bøås lister opp tre scenarier for tiden som kommer:

• Mosul tas av den irakiske hæren, uten for store sivile tap. Sjiamilitser og kurdiske peshmerga holder seg utenfor, og arbeidet med å bygge opp det tapte kan forsiktig starte.

• IS klarer å holde deler av byen, og beseires kun etter en lang og utmattende bykrig gate for gate, hus for hus. Svært mange sivile dør, sjiamilitser går inn i byen, det gjør også kurdiske styrker og tyrkiskstøttede grupper. Resultatet vil bli det Bøås kaller «den perfekte stormen».

• Koalisjonen vinner Mosul, men taper freden. Mangelen på en plan for hva som skal skje med byen når IS er ute, vil føre til et sikkerhetsvakuum som igjen vil skape en lokal maktkamp som kan føre til ytterligere problemer.

Og hva skjer med IS, om de mister sin største by i Irak, Mosul, og sin største by i Syria, Raqqa?

Svaret til Bøås er mørkt:

– Da vil IS bli en omreisende organisasjon som slår til der det passer dem. Kanskje kommandostrukturen blir noe svakere, men gruppen kan også bli enda mer voldelig.

