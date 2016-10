Kilde til CNN: IS har drept 284 sivile i Mosul

Mens irakiske styrker rykket stadig nærmere, skal IS ha likvidert 284 menn og gutter i Mosul, iføgle CNN.

De drepte skal ha blitt samlet i sentrum av Mosul og i nærheten. De skal så ha blitt brukt som menneskelige skjold mot angrep fra koalisjonen som har omringet byen.

Alle de 284 var menn og unge gutter. De ble ifølge CNNs kilder skutt og drept torsdag og fredag før de ble kastet i en massegrav nær byens landbruksskole. CNN har ikke fått bekreftet opplysningene.

Fredag uttrykte FN stor bekymring for at IS ville bruke den sivile befolkningen som menneskelige skjold i kampene i byen.

– Det er stor fare for at IS-krigere ikke bare vil bruke sårbare mennesker som skjold, men også velge å drepe dem i stedet for å la dem bli frigjort, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein fredag.

Rundt 30.000 soldater fra den irakiske hæren, kurdiske militssoldater, sunnimuslimsk gerilja og sjiamuslimsk milits deltar i offensiven. Anslagsvis 3.000-8.000 IS-krigere befinner seg i Mosul.

Bare noen tusen innbyggere har klart å flykte, mens andre har forskanset seg i sine hjem i påvente av at kampene skal starte i den IS-kontrollerte storbyen.

Til nå har irakiske regjeringsstyrker og milits tatt kontroll over landsbyer utenfor Mosul.