Jaktes av alle: Sjekker om IS-lederen er drept - igjen

IS-lederen har gått fra å være «kalif» til å være rømling. Den russiske forsvarsministeren sier de nå undersøker om ett av deres angrep kan ha drept Abu Bakr al-Baghdadi.

Verdens mest etterlyste mann, den lyssky IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, er jaktet på fra alle kanter.

Siden han i starten av juli 2014 gikk på talerstolen i Mosuls største moske og erklærte seg selv som «kalif», har terrorgruppens fiender forsøkt å drepe ham.

Samtidig smuldrer hans såkalte islamske stat opp. IS er snart drevet helt ut av millionbyen Mosul i Irak, og kurdisk-ledede bakkestyrker har rykket inn i den syriske IS-bastionen Raqqa med hjelp amerikanske bombefly.

Stor spesial: Slik ble Jihad John drept av en drone i Raqqa

Drept, igjen?

Mange ulike aktører har hevdet at de enten har skadet eller drept Baghdadi tidligere, uten at nyhetene har vist seg å stemme.

Denne gangen er det Russland som publiserer nyheter om IS-lederens mulige død:

ET AV FÅ BILDER: Et udatert bilde av Abu Bakr Al-Baghdadi. Foto: Uncredited , Ap

Angrepet skal ha funnet sted i IS sin såkalte hovedstad i Syria, Raqqa, den 28. mai i år. Om Baghdadi faktisk har oppholdt seg i Raqqa på dette tidspunktet er helt uvisst.

Han sies å omringe seg av kun en liten gruppe betrodde sikkerhetsvakter, og han bytter oppholdssted ofte for ikke å bli avslørt. Når han forflytter seg bruker han, ifølge det irakiske forsvaret, kun vanlige biler, brukt av bønder i regionen, for ikke å vekke oppmerksomhet.

Les også: USA tror IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er isolert

De hevder også at Baghdadi aldri bruker mobiltelefoner og at hans hjelpere viderebringer beskjeder for ham.

BBC skriver at amerikansk etterretning hevdet at Baghdadi var i Mosul, Irak, rett før krigen om storbyen begynte høsten 2016.

Det siste lydklippet av Baghdadi ble publisert i november i fjor. Siden har han ikke uttalt seg offentlig.

Fikk du med deg: Død eller levende: Dette vet vi om al-Baghdadi

Radikalisert av Irak-krigen

Baghdadi skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai.

Tidlig i motstandskampen mot den amerikanske invasjonen i 2003 ble kom han i kontakt med en ny gruppe ledet av den fremadstormende jordanske jihadisten Abu Musab al- Zarqawi. Han ledet en gruppe han kalte «al-Qaida i Irak». Zarqawi ble drept i en amerikansk offensiv i 2006, og gruppen ble slått kraftig tilbake.

VG +: Slik ble hans verdens farligste

Baghdadi ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), som tidligere het al-Qaida i Irak (AQI).

Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS).

USA har utlovet en dusør til på 217 millioner kroner for informasjon som kan føre til hans pågripelse.

I mars sa den amerikanske utenriksministeren Rex Tillersen at nesten alle Baghdadis nærmeste er drept. Han mente det kun var et tidsspørsmål før Baghdadi selv møtte samme skjebne.