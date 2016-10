IS mistet symbolsk viktig by i Syria

Tyrkisk-støttede opprørere har erobret den syriske byen Dabiq, som har stor symbolsk betydning for ekstremistgruppa IS.

IS-styrkene gjorde minimal motstand da Dabiq falt søndag morgen, hevder lederen for en opprørsgruppe som kaller seg Hamza-brigaden.

2.000 opprørere skal ha blitt støttet av tyrkiske stridsvogner og artilleri. En annen opprørsgruppe, Fastaqim-unionen, hevder det var harde kamper i Dabiq før IS rømte byen.

Også statlige tyrkiske medier og eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter at opprørerne har tatt kontroll over byen nord i Syria. Den har vært kontrollert av IS siden 2014.

Dommedag

Lørdag meldte flere kilder at tyrkisk-støttede opprørere rykket fram mot Dabiq. Styrkene var angivelig støttet av tyrkiske stridsvogner og kampfly.

– Vi rykker nå fram. Hvor? Til Dabiq, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale på tyrkisk TV.

Dabiq har en viktig rolle i ekstremistgruppa IS' ideologi. IS bekjenner seg til en særegen type ekstrem islamsk fundamentalisme hvor dommedag og verdens undergang står sentralt. Medlemmer av gruppa tror det skal utkjempes en apokalyptisk kamp mellom muslimer og kristne i Dabiq før dommedag.

Forestillingen stammer fra en hadith, en nedskrevet fortelling om profeten Muhammed. IS' engelskspråklige nettmagasin Dabiq er oppkalt etter byen med noen få tusen innbyggere som ligger i Aleppo-provinsen nord i Syria.

– Venter på korsfarerne

På grunn av dommedagsprofetien har Dabiq spilt en viktig rolle i IS' propaganda.

En amerikansk hjelpearbeider som ble tatt til fange og drept av IS, ble angivelig gravlagt i byen. Et videoopptak viser den britiske IS-krigeren som ble kalt «Jihad John», mens han står foran Dabiq med levninger av hjelpearbeideren liggende på bakken.

– Her gravlegger vi den første amerikanske korsfareren i Dabiq. Vi venter ivrig på resten av deres hærskarer, sa «Jihad John».

I magasinet Dabiq har IS nedtonet betydningen av kampene som har pågått ved byen den siste tiden, skriver BBC. Den apokalyptiske striden i den vesle syriske byen vil ikke begynne riktig ennå, ifølge IS.

Kampene i og ved Dabiq de siste dagene har pågått samtidig som en rekke ulike militsgrupper og Iraks regjeringsstyrker forbereder seg på en offensiv mot den IS-kontrollerte storbyen Mosul nord i Irak.

Få timer etter at Dabiq falt, ble flere tyrkiske politifolk drept da antatte IS-tilhengere sprengte seg i lufta i byen Gaziantep sør i Tyrkia.