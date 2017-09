Iraks statsminister utelukker ikke dødsstraff for tysk 16-åring

I et intervju med Associated Press sier Haider Al-Abadi at det er opp til juryen å avgjøre om Linda Wenzel må bøte med livet for å ha sluttet seg til IS.

I juli ble den 16 år gamle jenta fra Tyskland funnet og arrestert i en tunnel med våpen og eksplosiver i den utbombede gamlebyen i Mosul, sammen med flere vestlige kvinner. Da var det ett år siden hun rømte hjemmefra for å slutte seg til terrorgruppen IS, noe hun selv sier hun angrer på.

Fra 2015: Norske Aisha Shezadi holdt nikab-foredrag for skoleklasser – nå skryter hun av livet på innsiden av IS

Hun har siden sittet i varetekt i Bagdad, og nå venter hun på dommen, ifølge Time.

Associated Press skriver 6. september at Tysklands utenriksminister bekrefter at Irak har startet en etterforskning mot fire kvinnelige tyskere, inkludert Wenzel. Tyske myndigheter jobber med å finne ut om kvinnene kan returnere til Tyskland, hvor de også er under etterforskning.

Få oversikt: Her er de norske kvinnene i Syria

Utenriksminister Martin Schaefer sa til nyhetsbyrået at Irak, under internasjonal lov, er pliktig til å insistere på at de fire kvinnene blir stilt for retten i hjemlandet.

Men det ser det ikke ut som om Irak vil imøtegå. I et videointervju med Associated Press forteller statsminister Haider Al-Abadi at kvinnene venter på å bli vurdert av en jury i Irak. Han er usikker på hvilken betydning Wenzels alder vil ha på vurderingen.

– Du vet at tenåringer under visse lover er ansvarlige for sine handlinger, spesielt hvis handlingen er en kriminell aktivitet når det kommer til å drepe uskyldige mennesker, sier han.

Slik ser «seieren» mot IS ut: Mosul før og etter bykrigen

På spørsmål fra journalisten om hvorvidt Wenzel kan stå overfor dødsstraff sier Al-Abadi:

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Det er det opp til juryen å avgjøre.