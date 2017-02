Irakisk general: – Har gått inn i Vest-Mosul

Irakiske styrker har gått inn i IS-kontrollerte Vest-Mosul, ifølge en general i landets spesialstyrker.

Generalløytnant Sami al-Aridhi sier fredag at styrkene har gått inn i et boligområde i den vestlige delen av byen. I tillegg har de tatt kontroll over en militærbase og en landsby sørvest for byen.

Kampen om vestlige Mosul i gang: – Situasjonen er urovekkende

Dette er første gang regjeringsstyrkene skal ha gått inn i Vest-Mosul siden offensiven for å gjenerobre den IS-kontrollerte storbyen begynte i fjor.

– Fanget

Brett McGurk, den amerikanske representanten for anti-IS-koalisjonen, gratulerer Irak på Twitter:

– ISIS er nå fanget, skriver han.

Overfor CNN roser flere innsatsen.

– Det har vært en veldig god dag, sier den britiske generalmajoren Rupert Jones.

Siste store skanse

VG skrev torsdag at irakiske styrker nå har gjenerobret flyplassen vest i Mosul. Mosul er byen hvor ekstremistgruppen IS har sin siste store skanse i Irak.

Offensiven mot Mosul ble startet i oktober i fjor, med støtte fra USA. Søndag kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv mot den vestlige delen av byen. Det er ekstremistgruppens siste store skanse i Irak.

Det er ventet at kampen om Vest-Mosul blir svært krevende. Ifølge Redd Barna befinner det seg om lag 350.000 barn i Vest-Mosul. Organisasjonen ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for å sikre at sivile bygg ikke blir truffet under offensiven.