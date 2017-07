Interpol mistenker at 173 IS-medlemmer er lært opp til å utføre terrorangrep i Europa

IS kan ønske å hevne militære nederlag i Midtøsten ved å utføre mer terror i Europa.

Interpol mistenker at 173 av terrorgruppens medlemmer kan ha blitt opplært til å gjennomføre selvmordsangrep på europeisk jord.

Listen skal være utformet for å se om etterretningskilder i EU har detaljer om de navngitte IS-krigerne, skriver The Guardian.

Den ble sendt ut i slutten av mai i år, og tar for seg en gruppe av IS-krigere som «kan ha blitt opplært til å bygge og plassere improviserte eksplosive enheter for å forårsake alvorlige dødsfall og skader».

Ifølge The Guardian kan slike angrep være hevn for IS sine store militære nederlag i Midtøsten den siste tiden.

Risikofylt IS-kollaps

For halvannen uke siden erklærte Iraks statsminister at de hadde seiret over IS i Mosul. Slaget om den strategisk viktige byen i det nordlige Irak var en av de største og blodigste bykrigene i moderne tid.

Anti-terror-nettverk i Europa skal være bekymret for at risikoen for selvmordsangrep rettet mot europeisk jord vil øke dersom det såkalte IS-kalifatet kollapser, og at slike angrep vil bli utført av enkeltpersoner som opererer på egen hånd.

Ifølge The Guardian, som sitter på navnene til de 173 IS-krigerne, finnes det ikke beviser som tilsier at noen av disse IS-krigerne befinner seg i Europa.

I et notat som er vedlagt Interpol-listen som sirkulerer i Italia, står det at «det fremstår som at disse subjektene kan ha manifestert villighet til å gjennomføre et selvmordsangrep eller å bli martyr for å støtte Islam».

Detaljert informasjon

Listen skal ha blitt laget ved hjelp av informasjon som amerikansk etterretning har hentet inn i forbindelse med ulike angrep på IS-områder i Syria og Irak, hovedsakelig materiell funnet på IS sine gjemmesteder.

Til dels svært detaljert informasjon om IS-krigerne, som deres navn, når de ble rekruttert, deres siste tilgjengelige adresse, hvilken moské de har gått i når de ikke har vært på slagmarken, deres mors navn og bilde, er inkludert i listen.

Interpol skal ha bedt sine internasjonale partnere om all informasjon de måtte ha om hvert enkelt navn på listen, som da vil bli inkludert i Interpols søkemotor.

Hvor raskt IS-krigere vil forsøke å nå Europa avhenger av flere forhold, blant annet hvor IS vil legge sitt hovedsete etter det forventede fallet av den syriske byen Raqqa, hvor IS har holdt til i flere år, skriver The Guardian.