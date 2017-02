Her er IS-krigernes luksushotell

Saddam-venner, selvmordsbombere og IS-ledere var blant gjestene som bodde på det en gang fasjonable femstjerners hotellet i den irakiske storbyen Mosul.

Etter fjorårets storoffensiv mot IS i Mosul overtok irakiske styrker kontrollen over hotellet Ninewah Oberoi, som hadde blitt brukt av IS-styrker siden terrorgruppen erobret byen i 2014.

IS døpte i sin tid hotellet om til Hotel Waritheen (arvingenes hotell, journ.anm). Nå bruker soldater den 11 etasjer høye bygningen til å speide etter IS-snikskyttere inne i bydelene som fortsatt er under terroristenes kontroll, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den store bygningen med sine 265 rom har sett bedre dager. Hotellet, som ble til under Saddam Husseins styre på 80-tallet, huset hovedsakelig venner av den irakiske diktatoren, forretningsmenn og samarbeidspartnere fra Baath-partiet.

Tennisbane og «fantastisk utsikt»

Gamle bilder av hotellet viser hvordan gjester kunne besøke hotellets eget handlesenter eller bowlinghall, før de trakk seg tilbake til sine luksuriøse suiter.

I nyere tid, før IS flyttet inn, omtalte en TripAdvisor-bruker hotellet som «veldig passende for familiesammenkomster» og at det hadde et «flott konferanserom egnet for bryllup».

En annen bruker skrøt ifølge The Telegraph av hotellets «rimelige priser», «fantastiske utsikt» og fasiliteter som svømmebasseng, tennisbane og treningsrom.

Fjernet alkohol fra baren

Da IS-ledelsen i Irak tok over hotellet for to år siden foretok de flere endringer. Friser og skulpturer som ble vurdert som blasfemiske ble malt over eller fjernet. Videosnutter publisert på IS-vennlige nettsider viste hvordan IS-krigere sjekket inn med sine svartkledde koner og barn.

Alkohol ble ikke lenger servert i hotellbaren, men ifølge Reuters finnes det fortsatt spor igjen etter IS-krigerne som i all hast forlot stedet, blant annet et stort antall smertestillende medisiner og sprøyter.

– Denne etasjen ble brukt til møter. Daesh-ledelsen (arabisk navn på IS, journ.anm) hadde trolig også møter der for å diskutere strategier, sier en ikke navngitt irakisk soldat til nyhetsbyrået Reuters, som møter ham utenfor hotellets konferansesal.

Store ødeleggelser

Fremtiden til det en gang vakre hotellet er uviss. Nå ligger store deler av bygningen i ruiner, med synlige skader fra kuler og granater.

Ifølge irakiske soldater er mange av sengene i hotellet forsvunnet, trolig stjålet av IS-krigere som har solgt dem videre på det lokale markedet i Mosul, kort tid før storoffensiven var i gang.

Da irakiske sikkerhetsstyrker erobret østsiden av byen trodde mange at det var kort tid før IS forlot resten av Mosul. Ifølge AFP kontrollerer nå irakiske og kurdiske peshmerga-styrker alle områder øst for elven Tigris.

Hjelpeorganisasjoner frykter store sivile tap når styrkene innleder den neste fasen av offensiven mot vestsiden av byen. Ifølge FN befinner det seg fortsatt 750.000 sivile inne Mosul.