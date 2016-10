Har startet storoffensiv mot IS-byen Mosul

I over to år har millionbyen vært i IS' hender. Nå bekrefter den irakiske statsministeren at militæroffensiven er i gang.

Militæroffensiven for å gjenerobre den såkalte IS-hovedstaden fra terrorgruppen har lenge vært varslet, og det er ventet at kampene vil vare i flere uker, melder CNN.

– I dag erklærer jeg starten på disse seirende operasjoner for å frigjøre dere fra IS' vold og terror, sa statsminister Haider al-Abadi i en TV-sendt tale hvor han henvendte seg til innbyggerne i Mosul-regionen natt til mandag.

Advarte med flygeblader

I helgen har irakiske fly sluppet flygeblader med advarsler om offensiven. Der ba de blant annet innbyggere om å holde seg innendørs, og å sikre dører og vinduer.

Samtidig skal terrorgruppen IS ha forberedt seg ved å brenne bildekk og olje for å gjøre det vanskelig for kampfly å orientere seg.

Den amerikanske representanten i koalisjonen mot IS ønsker styrkene lykke til.

– Vi er stolte av å stå sammen med dere i denne historiske operasjonen, skriver spesialutsendingen Brett McGurk.

Buzzfeed-korrespondent Mike Giglio befinner seg for øyeblikket med de kurdiske peshmerga-styrkene, som er på vei inn fra østsiden av byen.

Frykter følgene

Den irakiske storbyen med om lag én million innbyggere falt i juni 2014, og er i dag en helt sentral by for IS-administrasjonen, også økonomisk. Her styrer terroristene blant annet over en stor befolkning de kan skattlegge.

En amerikansk veteran som har kjempet i Mosul, har tidligere sagt til VG at marerittet for irakiske tropper vil bli en dør-til-dør-kampi byens gamleby, hvor bygningene står tett i tett, gatene er smale og gjemmestedene er svært mange.

Irakiske styrker har de siste ukene rykket stadig nærmere Mosul, og norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner er bekymret for følgene av storoffensiven.

Redd Barna frykter at opptil én million mennesker kan bli drevet på flukt når de irakiske regjeringsstyrkene og alliert milits, støttet av vestlige fly, innleder sitt stormløp mot millionbyen.

