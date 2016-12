Frykter terrorangrep mot kirker i julen

FBI advarer mot IS-angrep mot kirker og andre samlingsområder i julehøytiden.

Det føderale politiet og Department of Homeland Security har sendt en advarsel til alle landets politimyndigheter, skriver nettstedet Fox News.

Advarselen kom etter at IS-sympatisører skal ha postet en liste over amerikanske kirker på sosiale medier.

Liste over utsatte steder på sosiale medier

FBI advarer derfor om at IS-sympatisører kan komme til å gjennomføre flere angrep mot kirker og områder som er vanlige å samle seg på i julen.

Advarselen kommer bare dager etter angrepet mot et julemarked i Berlin. IS-soldater har tatt på seg skylden for angrepet mandag, da en semitrailer kjørte inn på julemarkedet og drepte tolv mennesker. 56 ble skadet.

Talsmann for FBI, Andrew Arnes, sier de er klar over listen som er publisert på nett, og undersøker om den er ekte.

Granat gikk av under julemesse

Tidligere lørdag ble 16 mennesker skadet på Filippinene da en granat gikk av utenfor en katolsk kirke i forbindelse med julemessen på øya Mindanao, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ingen har så langt tatt på seg skylden for angrepet, men ekstreme islamister er aktive i provinsen, hvor det også tidligere har vært angrep.

Presten i kirken, Jay Virador, sa at folk flyktet vekk fra kirken som følge av angrepet.

– Det ble ingen avsluttende bønn på grunn av oppstyret. Folk dro raskt fra kirken, forteller han.

En politimann ble såret etter å ha stått i nærheten av granaten, omtrent 30 meter unna inngangen til kirken, det bekrefter politisjefen i byen, Bernardo Tayong. Han kan også fortelle at bombemannskap var på stedet, og at de også har fått meldinger om at det skulle være en annen granat eller lignende gjenstand i området.

– Detaljene er foreløpig uklare, sier Tayong til Reuters.

Den amerikanske ambassaden i Filippinenes hovedstad Manila forteller at innbyggere har blitt advart mot å reise til de utsatte sørlige områdene, på grunn av fare for kidnapping og bombetrusler.