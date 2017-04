Fri etter tre år i IS-fangenskap

36 irakere fra jesidi-minoriteten er i frihet etter nærmere tre år i fangenskap hos terrorgruppen IS.

Det er FNs nødhjelpskontor som rapporterer om hendelsen. Gruppen skal inneholde både menn, kvinner og barn, opplyser FN-kontoret søndag.

– Det disse kvinnene og jentene har gjennomgått er umulig å forestille seg, sier Lisa Grande, FNs humanitære koordinator for Irak, til BBC.

Det er uklart om de 36 rømte selv eller ble sluppet fri fra fangenskapet hos terrorgruppen som kaller seg Den islamske stat (IS). FN er tilbakeholden med informasjonen i frykt for at det vil hindre at flere jesidier slipper fri i fremtiden.

Gruppen ankom byen Dohuk i irakiske Kurdistan før helgen, og er nå innkvartert i behandlingssentre opprettet av FNs befolkningsfond. Der blir de gjenforent med familiemedlemmer og får tilbud om klær og helsehjelp, inkludert psykolog, opplyser FN.

Drept, forfulgt og voldtatt

Verden fikk øynene opp for yezidienes situasjon i august 2014, da IS erobret byen Sinjar og områdene rundt i det nordlige Irak. Flere tusen ble den gangen drept og tatt til fange av terrorgruppen.

Historiene som har kommet ut om livet i IS' fangenskap har rystet verden: Endeløse voldtekter. Jenter helt ned i 13-årsalderen som blir solgt, byttet bort eller tvangsgiftet.

– Hele min familie på femten ble enten kidnappet eller drept da IS tok landsbyen min. Seks kvinner er slaver, mennene og de gamle er trolig døde. Nå er jeg helt alene, fortalte Dalal Hamdi, som VG traff i byen Lalish i Irak i fjor sommer.

ETTER TRAUMET: Dalal Hamdi (i midten) har mistet mange av sine nære.

De kurdiske peshmergastyrkene tok i november 2015 tilbake kontrollen over Sinjar, men da var en rekke av jesidi-fangene allerede flytte til andre deler av det IS-kontrollerte Irak.

1500 fortsatt fanget

Terrorgruppen IS presses i dag på flere fronter:

Kampen for å ta tilbake den irakiske storbyen Mosul har pågått siden oktober i fjor, og irakiske styrker tok nylig kontroll over et av gruppens viktigste hovedkvarterer i området.

Yezidi-minoriteten er å finne i Irak, Syria og Kaukasus, men ingen vet hvor stor folkegruppe nå er. Estimatene varierer ifølge BBC mellom 70 000 og en halv million.

Sikkert er det at IS, som anser jesidiene for å være avgudsdyrkere, har gjort det de kan for å utrydde folkegruppen. FN anslår at IS fortsatt holder rundt 1500 jesidier fanget.