Flyktninger varslet om IS-terrormistenkt

BERLIN (VG) Tre syriske flyktninger varslet tysk politi da de innså at overnattingsgjesten deres var en terrormistenkt IS-kriger.

Etter en 48 timers storstilt politiaksjon arresterte tysk politi på mandag en 22-åring syrisk flyktning mistenkt for å forberede et angrep for den ytterliggående islamistgruppen IS.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Nå viser det seg at de som varslet tysk politi om hvor den terrormistenkte skjulte seg, var tre av hans landsmenn.

Lørdag ble 1,5 kilo sprengstoff funnet i den tyske byen Chemnitz. Da politiet ettersøkte den 22 år gamle Jaber Al-Bakr, var han allerede på flukt til den tyske byen Leipzig.

På togstasjonen i Leipzig traff Al-Bakr en annen syrer, som, uvitende om at 22-åringen var på rømmen, inviterte ham til å overnatte, skriver Der Spiegel.

Kort tid etter skal husverten og hans to syriske venner ha sett ettersøkningsbildet med tekst på engelsk, tysk og arabisk som politiet hadde lagt ut på nettet.

Da de gjenkjente han, skal én av dem ha gåttil den lokale politistasjonen med et bilde de hadde tatt av den mistenkte, og varslet dem om at Al-Bakr befant seg i deres leilighet.



– Jeg er så takknemlig for at Tyskland har tatt oss imot. Jeg kunne ikke la han gjøre noe slikt mot tyskere, sier en av syrerne, presentert som Mohamed A., ifølge Der Spiegel.

LEILIGHETEN DER HAN BLE FANGET: I denne leiligheten i Leipzig ble den terrormistenkte overmannet av tre andre syrere og bakbundet da de innså at han var ettersøkt av politiet. FOTO: Hendrik Schmidt/AP

Bandt terrormistenkt

Like etter midnatt mandag stormet politiet leiligheten i Leipzig. Der hadde de tre syrerne overmannet Al-Bakr og bundet ham til en sofa. Al-Bakr skal ifølge kringkasteren RTL ha forsøkt å kjøpe seg fri da han lå bundet.

– Vi sa til han: Du kan tilby oss så mye penger du bare vil, vi slipper deg aldri fri. Så tok vi en strømkabel og bandt han opp, sier en av de syriske varslerne til Der Spiegel.

– Han ble overlevert til oss bundet, fortalte politisjef i delstaten Sachsen, Jörg Michaelis, på pressekonferansen mandag.

Tysklands øverste leder har uttrykt takknemlighet overfor flyktningene.

– De har vært et helt avgjørende bidrag til arrestasjonen, sa Angela Merkel mandag.

Skulle angripe flyplass

Terrormålet for Al-Bakr skal ha vært en av Berlins flyplasser. Sprengstoffet var av typen TATP, ifølge politiet det samme som ble brukt under terrorangrepene i Paris og Brussel.

Eksplosivene var «nesten klare, eller til og med klare for bruk», ifølge politisjef Jörg Michaelis. Han sier at den mistenkte planla å sprenge en bombe, muligens i en selvmordsvest.



POLITIAKSJON: Etterforskerne fra politiet sperret av eiendommer i Chemnitz i jakten på den 22-åringe syreren som er mistenkt for å ville utføre et terrorangrep på en tysk flyplass. FOTO: Hendrik Schmidt/AP

– Denne saken viser at det som fant sted i Frankrike og i Belgia ikke er utelukket i Tyskland, sa innenriksminister Thomas de Maizière samme dag.

Denne sommeren ble Tyskland rystet av flere terrorhandlinger. I de store vesteuropeiske landene avverger politiet stadig forsøk på terror.

Tysk etterretning fortalte i mars at de hadde avverget 11 potensielt store terrorangrep siden årtusenskiftet, mens fransk politi i 2015 avverget et tosifret antall angrep som kunne blitt like alvorlige som Charlie Hebdo-terroren.

Fikk terror-tips



Allerede i begynnelsen av september fikk etterretningstjenesten de første tipsene om at medlemmer av ekstremistgruppen IS planla et terrorangrep mot tysk jord. En annen mistenkt syrer på 33 år er tidligere pågrepet i denne saken.

Den terrormistenkte kom som flyktning fra Damaskus til Tyskland i februar 2015 og hadde fått innvilget asyl. Tyskland har, helt siden flyktningkrisen begynte, utmerket seg som et land med en svært åpen politikk mot mennesker på flukt.

Det ble tidlig kjent at den ettersøkte etter sprengstoffunnet var en syrisk flyktning. Nå diskuterer politikere i Tyskland om dette bør føre til en skjerping av hvilke sikkerhetskontroller man har av asylsøkere i landet.