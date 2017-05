Europol: IS lager egen sosiale medier-plattform

Mens politiet prøver å håndtere IS' bruk av Facebook og Twitter, prøver IS nå å lage sin egen sosiale medier-plattform.

Den islamske staten (IS) utvikler sin egen sosiale medier-plattform for å unngå at det slås ned på deres kommunikasjon og propaganda, fortalte leder for EUs politbyrå, onsdag.

Direktør for Europol, Rob Wainwright, fortalte at den nye plattformen hadde blitt oppdaget under en 48 timer operasjon mot Internett-ekstremisme forrige uke.

Oppdaget under aksjon

– Under operasjonen ble det oppdaget at IS nå holder på å utvikle sin egen sosiale medier-plattform, på dets egen del av Internett for å kjøre sin agenda, sa Wainwright til en sikkerhetskonferanse i London, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

SAMARBEIDS AKSJON: Direktør for Europol, Rob Wainwright, forteller at plattformen ble oppdaget under en aksjon mot IS og al-Qaida materiale som involverte tjenestemenn fra USA, Belgia, Hellas, Polen og Portugal. Foto: Peter Dejong , AP

Lenge har det vært kjent at IS bruker sosiale media som plattformer for rekruttering.

Under en Europol-koordinert aksjon mot IS og al-Qaida, ble mer enn 2000 ekstremistiske poster funnet på 52 forskjellige sosiale medier-plattformer.

Selskaper som Facebook og Google har kommet mer og mer under press for å takle ekstremisme og terrorgruppers kommunikasjon på nett.

Innovative

Wainwright mener funnet av den nye plattformen tyder på at IS fortsetter å innovere.

– Det viser at noen medlemmer at Daesh (IS), i det minste, fortsetter å innovere på dette området, sa Wainwright.

Han forsikrer imidlertid om at Europol har gjort det hardere for terrorgruppene å operere på sosiale medier, men vet ikke om det kommer til å bli teknisk vanskeligere å ta ned IS på eventuelle egne plattformer.