Erna Solberg mente drap på sivile i Aleppo var krigsforbrytelser. Nå drepes sivile av Norges allierte i Mosul

Et stort antall sivile drepes nå i offensiven til den internasjonale koalisjonen som bekjemper IS i Irak og Syria. Samtidig øker sinnet mot koalisjonen blant menneskene på bakken.

Desember, 2016: Det syriske regimet og deres allierte gikk til et siste stormangrep for å drive opprørskrigere ut av Øst-Aleppo.

I himmelen over den syriske byen, fyrte russiske krigsfly en ukjent antall missiler, som drepte et ukjent antall sivile. Lidelsene blant Aleppos innbyggere var enorme.

Reaksjonene fra norske politikere var sterke:

– Det gjør rett og slett vondt å se på. Det som skjer nå er ekstremt, sa Erna Solberg til VG den gangen.

Under en pressekonferanse sa hun at det hviler et stort ansvar på Russland og på de andre landene i regionen som støtter president Bashar al-Assad:

– Sivile har krav på beskyttelse, og de overgrep og henrettelser av sivile som vi nå ser, er klare brudd på krigens regler, dette er krigsforbrytelser som må rettsforfølges.

Hun sa videre at det var viktig å dokumentere det som skjer, blant annet for å lære av det.

Utenriksminister Børge Brende sa:

– Det er avgjørende at drap og andre overgrep nå dokumenteres slik at de ansvarlige kan straffeforfølges i fremtiden.

USA-koalisjon kan ha drept 200 mennesker i enkeltangrep

Mars, 2017: De siste ukene har den internasjonale koalisjonen, som Norge er en del av, satt inn en storoffensiv for å drive IS ut av de siste områdene de kontrollerer i Vest-Mosul. Samtidig øker koalisjonens angrep mot IS-kontrollerte områder i Syria, der IS også er på retrett.

Her er noen av massedrapene koalisjonen beskyldes for å stå bak de siste ukene:

Den 17. mars gikk amerikanske angrepsfly til angrep på Jadida-nabolaget i den irakiske byen. Lokale kilder hevder at så mange som 200 sivile ble drept den dagen. Sivilforsvaret i Irak sier mer enn 140 døde er hentet ut av ruinene av tre bygninger i Jadida. De antar at flere titalls fortsatt ligger begravd under restene av et annet bygg, hvor inntil 100 personer hadde gjemt seg 17. mars.

Tirsdag denne uken skal over 30 mennesker ha blitt drept i et amerikanskledet angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Raqqa-området, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De drepte var ifølge gruppen fordrevne sivile fra Raqqa, Aleppo og Homs. En talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet sier USA har gjennomført flere angrep i nærheten av Raqqa og at opplysningene skal undersøkes.

I forrige uke skal 49 mennesker ha blitt drept da amerikanske fly bombet en landsby vest i Aleppo-provinsen. USA hevdet målet var en samling al-Qaida-krigere.

OVERLEVDE: En mann bærer sin datter over frontlinjen i Mosul den 4. mars. Foto: Goran Tomasevic , Reuters

Norge er et av 65 deltagende land i den amerikanskledede «kontra ISIL-koalisjonen», men deltar ikke direkte med styrker eller flyvåpen i Mosul. Den norske regjeringen støtter både irakiske styrker og kurdiske styrker i landet med kapasitetsbygging og opptrening.

Hverken statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende eller forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide har de siste ukene kommentert offentlig de sivile tapene i Mosul og Nord-Syria utført av Norges allierte.

Utenriksdepartementet tvitret dette bilde, som er relatert til IS-operasjonen, på tirsdag, samme da som 30 mennesker skal ha blitt drept i Nord-Syria:

Aktivist fra Raqqa: Koalisjonen utfører massakre

Mohammad Khedhr har bodd mange år i den IS-kontrollerte byen Raqqa. Han leder nettverket «Sound and Picture» som prøver å informere omverden om hva som skjer i IS-områder i Syria og Irak.

Gruppen har kjempet mot IS-propagandaen i over tre år. Nå forteller han til VG om et økt sinne mot koalisjonen som kjemper mot IS.

– I starten sa befolkningen at koalisjonens angrep var mer forsiktige og bombingen var rettet mot mer konkrete, militære mål. Nå har alt dette forandret seg. De sivile mener nå at angrepene er akkurat som Russlands angrep.

Han forteller at når sivile i og rundt Raqqa nå ser fly i himmelen, blir de veldig redde for å bli truffet selv. De mener at bombingen er mer tilfeldig.

– Det har vært en rekke massakre utført av koalisjonen den siste dagene. Innbyggerne er ikke bare tall, de er mennesker, de har sine livshistorier, de er viktige å beskytte, sier han til VG.

Norsk lege forteller: Slik ble Yasser (11) behandlet etter kjemisk angrep i Mosul

DREPT: Slektninger av de døde sørger etter den angivelige amerikanske flyangrepet den 17. mars. Foto: Aris Messinis , AFP

Røde Kors ønsker granskning

Leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors, Mads Harlem, sier søndag at angrepene VG referer til understreker alvoret med krigshandlingene til koalisjonen.

– Det er ikke noe forskjell på angrepene mot sivile utført av Russland i desember og angrepene på sivile utført av koalisjonen i Mosul nå.

Han mener at når koalisjonen nå angriper IS inne i svært tett bebodde Vest-Mosul, må angriperne ta hensyn, til tross for at det er IS som kontrollerer området.

– Selv ved bruk av menneskelige skjold, påhviler det motparten et ansvar for å unngå tap av sivile liv, sier han.

Han vil ikke utelukke at noe av det som nå skjer i Mosul i ettertid vil bli sett på som krigsforbrytelser.

Røde Kors sendte søndag ut en pressemelding ønsker en uavhengig granskning av luftangrepet rett før helgen som førte til store tap av sivile liv.

HARDE KAMPER: En bilbombe fra IS eksploderer i nærheten av irakiske spesialstyrker i Øst-Mosul, november 2016. Foto: Handout , Reuters

Slik svarer regjeringen