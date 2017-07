Dette er flyvebladene som slippes over IS-byen Raqqa

Akkurat nå omringes IS i deres såkalte hovedstad Raqqa, men Norges allierte har i flere år «bombet» byen med flyveblader.

Den 16. mars 2015 fløy et amerikansk jagerfly over IS-bastionen Raqqa i Syria.

Det var i seg selv ikke noe nytt, men denne vårdagen fraktet ikke jagerflyet dødelige bomber, men grafiske tegninger av IS-monstre som sendte mennesker inn i en kjøttkvern.

60.000 av disse tegningene ble sluppet over byen, og virvlet ned i de IS-kontrollerte nabolagene.

VG har det siste året bedt aktivister fra Raqqa om å sende alt de finner av flyveblader som koalisjonen har sluppet over den omstridte byen.

– Koalisjonen slipper nye flyveblader hver tredje til fjerde dag over Raqqa, sier en av aktivistene.

Den unge mannen, som VG har hatt kontakt med i flere år, hevder han fortsatt befinner seg inne i den IS-kontrollerte delen av terrororganisasjonen sitt maktsenter.

MOT LYSET: «Dette er tidspunktet du har ventet på. Det er på tide å forlate Raqqa» Foto: Sound and Picture

Løper mot solen

På et annet av flyvebladene oppfordres innbyggere til å forlate Raqqa. Budskapet i tegningen er enkelt: Fra en utbombet og ødelagt by i svart/hvitt, der IS-krigere ligger døde i gatene, løper innbyggerne vekk fra mørket, ut i lyset, mot de grønne åsene og solen.

Siden fly for første gang ble brukt i krig, tilbake i 1. verdenskrig, har flyveblader også blitt brukt i kampen om folks hjerter og sinn. Dehumanisering av fienden, ved å gjøre dem om til monstre av ulike slag, går igjen i krigshistorien.

I en beskjed til innbyggerne, sluppet fra himmelen, fremstilles IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi som en rotte som ikke lenger får hjelp.



«Den mystiske sjeikens drømmer om å utvide hans påståtte kalifat, men snart vil han ikke finne noen som vil hjelpe ham i å oppnå hans egne illusjoner.»

KALIFEN: «Den mystiske sjeikens drømmer om å utvide hans påståtte kalifat, men snart vil han ikke finne noen som vil hjelpe ham i å oppnå hans egne illusjoner.» Foto: Sound and Picture

Fluktbillett

Krigen mot IS er denne sommeren i ferd med å gå inn i en ny fase. Et fåtall IS-krigere er omringet i gamlebyen i Mosul, og den irakiske hæren og deres allierte er i ferd med å ta full kontroll over byen.

I Raqqa har en koalisjon av kurdere og arabiske stammer, kalt «De syriske demokratiske styrkene» (SDF) rykket inn i byen og omringer IS fullstendig.

OMRINGET: Denne uken omringet de kurdisk-ledede styrkene (gul) IS i Raqqa (svart). Foto: Liveumap

Mange av flyvebladene er rettet mot innbyggerne og er rene oppfordringer til å komme seg unna krigssonen. To av flyvebladene som har blitt sluppet den siste tiden er ment som billetter ut til friheten:

På et av dem står det: Utreiseinstruksjoner: Vær diskret og gjem denne billetten for din egen sikkerhet og ikke si til noen at du skal dra. Nær deg SDF rolig og ubevæpnet. Hvis det er mulig, vink gjerne et hvitt stoffstykke, som et symbol på fred. Du vil bli behandlet med humanitet og respekt. Dette er din siste sjanse. Hvis du mislykkes i å dra, kan det betyr døden. Raqqa vil falle, ikke vær der når det skjer.

BILLETT: Det påstås at denne lappen kan brukes for å få beskyttelse når innbyggere i Raqqa rømmer fra byen. Foto: Sound and Picture

Skepsis til frigjørerne

Selv om innbyggerne i Raqqa har levd under IS sitt brutale styre i flere år, er mange skeptiske til styrkene som nå hevder å skulle befri dem. Svært mange sivile har blitt drept i den USA-ledede offensiven mot byen. Mange av de døde er drept i bombeangrep utført av koalisjonen.

Folk fra Raqqa, som VG har snakket med, er ikke nødvendigvis imponert over propagandaen koalisjonen sender mot dem.

– For at flyvebladene skal virke må koalisjonen endre sine handlinger på bakken. De siste månedene har de drept flere sivile enn det IS har, sier Mohammad Khedhr, leder for aktivistgruppen Sound and Picture.

Før Khedhr klarte å flykte fra Raqqa, ble han som da jobbet som grafisk designer, selv bedt av IS om å lage plakater til gruppens egen propaganda i byen. Nå mener han volden koalisjonen utfører i byen, undergraver deres ønske om å fremstilles som gode frigjørere.

En av aktivistene, den unge mannen som fortsatt skal befinne seg i Raqqa, sier det er farlig å plukke med seg slike flyveblader fra gaten. IS vil ta de som har dem på seg, hevder han. Han sier også at innbyggerne mangler tillit til koalisjonen:

– Folk i Raqqa tror ikke lenger på disse flyvebladene. IS har dessuten snikskyttere overalt som skyter folk som prøver å rømme.

RETTET MOT KRIGERE: «Forlat krigingen nå, ikke kast deg selv inn i ødeleggelsen». Foto: Sound and picture

– Ikke propaganda

– Vi driver ikke propaganda, vi driver med påvirkningsoperasjoner, sier Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon Forsvarets stabsskole til VG.

(Store norske leksikon definerer ordet slik: Propaganda, bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.)

Norge er ikke direkte med i informasjonskrigen i de IS-kontrollerte områdene som er igjen i Irak og Syria, men har vært med på lignende operasjoner i Libya og Afghanistan.

I Libya slapp koalisjonen Norge var en del av mellom ti og elleve millioner flyveblader. De var særlig rettet mot Gaddafi-soldater for å få dem til å forlate flyplasser eller kolonner av kjøretøy som skulle bombes.

– Her skulle vi ødelegge materiellet, det var ikke noe ønske om å drepe soldatene, sier oberstløytnanten.

– Flyveblader er bare en av flere måter å kommunisere med en motstander eller innbyggerne i områder vi ikke kan komme inn i, sier Hågen Karlsen.

Radiomeldinger eller sms-aksjoner er andre måter å nå frem på.

– Flyveblader kan virke noe gammeldags, men tegninger som kan virke banale i Oslo, kan fungere godt for å få frem et budskap i for eksempel Raqqa, sier han.

Mohammed Khedhr, som har bodd i Raqqa, er ikke enig.

– Det finnes ikke god propaganda, sier han.