De kristne forsvinner fra Midtøsten: – En av vår tids store tragedier

Mens kampene raser rundt Mosul, har de aller fleste kristne i den IS-kontrollerte storbyen allerede flyktet. Forfatter Lars Akerhaug har skrevet om hvordan kristendommen forsvinner i Midtøsten.

Det store slaget om den IS-holdte millionbyen Mosul i Irak startet denne uken. Ulike styrker, med ulike motiver, angriper terrorgruppen fra alle kanter.

Men for byens tradisjonsrike kristne befolkning er det lite som kan reddes.

Da IS inntok Mosul i juni 2014 var det om lag 60.000 kristne i byen. Nå, to år senere, er det nesten ingen igjen.

– Med svært få unntak har alle kristne blitt fordrevet fra Mosul og de omkringliggende områdene, sier journalist og forfatter Lars Akerhaug til VG.

Denne uken kommer boken hans «Siste jul i Kairo» i butikkene, og den handler om hvordan de kristne i Midtøsten er i ferd med presses ut av området der religionen oppsto.

NY BOK: Forfatter Lars Akerhaug i den irakiske byen Qaraqosh, på grensen til Tyrkia. I denne landsbyen var alle Akerhaug møtte over 50 år gamle. Nesten alle de unge har reist. Akerhaugs bok kommer i butikkene denne uken. Foto: Kagge/Privat

Verdens første kirkesamfunn



Kristendommen har en 2000 år lang historie i Irak. Språket Jesus skal ha snakket, arameisk, snakkes fortsatt i deler av landets assyriske minoritet.

– Dette er blant stedene de første kristne etablerte seg, som et av verdens første kirkesamfunn. Det er verdt å huske på at det er nettopp i denne delen av Irak at de kristne tradisjonelt har stått sterkest og når de forsvinner herfra betyr det at deres fotfeste i denne delen av verden blir enda svakere, sier Akerhaug.

Før den USA-ledede Irak-krigen i 2003, var det mellom en million og 1,5 millioner kristne i Irak. Ifølge nettstedet al-Monitor skal det nå, etter 13 år med krig, kun være om lag 300.000 igjen. Andre kilder mener tallet kan være enda lavere.

Hvis IS mister Mosul, og den irakiske regjeringen gjenvinner kontrollen i byen, tror fortsatt Akerhaug det ikke vil gjøre stor forskjell for den kristne minoriteten.

– Jeg snakket med flere titalls flyktninger fra Mosul i 2015. Ingen jeg snakket med trodde det ville være mulig å vende tilbake. De flyktet fra IS, men var også skuffet over at de kurdiske soldatene ikke hadde gjort noe for å stanse fremrykkingen til IS inn i de kristne områdene, sier han.

Han sier at flere han snakket meg også hadde opplevd at muslimske naboer og gamle venner vendte seg mot dem.

– Noen vil forsøke å vende tilbake og å kjempe for områdene sine, men det store flertallet vil vekk fra Irak og til Europa og Vesten.

Presset også i Egypt



Det er ikke bare i Irak de kristne forfølges. Akerhaug har også besøkt Egypt, der mange kristne tegner et dystert bilde. Etter at Det muslimske brorskapet ble avsatt med makt i 2013 håpet mange på bedre forhold. Sannheten er at det i mange tilfeller har blitt verre.

– Har kristne en fremtid i Irak, selv om IS ser ut til å miste mye av kontrollen de har hatt de siste årene?

– Jeg tror dessverre det er for sent. Det store flertallet kristne har allerede reist, det bor flere kristne irakere i Sverige enn i hjemlandet. I en kristen landsby jeg besøkte var det nesten ingen under 50 år.

Han avslutter:

– På samme måte som jødene forsvant da de fikk reise til Israel, forsvinner de kristne når de får mulighet til å etablere et nytt liv i Europa. Jeg mener dette er en av vår tids store tragedier.