CNN: IS har drept 284 sivile i Mosul

Mens irakiske styrker rykker stadig nærmere, skal IS ha likvidert 284 menn og gutter i Mosul, iføgle CNN.

Den irakiske hærens niende divisjon har lørdag morgen begynt å gjøre fremstøt for å gjenerobre en by fra IS i nærheten av Mosul. Militærstyrker rykket inn mot den stort sett ubebodde byen Hamdaniyah, også kjent som Bakhdida og Qaraqosh, sørøst for Mosul lørdag, opplyser irakiske hæren og deres allierte, melder NTB.

Fremrykking mot Mosul gjør terrorhæren stadig mer desperat i sitt forsøk på å holde byen. Fredag ettermiddag kom det meldinger fra FN om at 40 menn skal ha blitt skutt i hodet i en landsby utenfor Mosul som avskrekking.

Lørdag morgen melder CNN om en ny massakre: De drepte skal ha blitt samlet i sentrum av Mosul og i nærheten. De skal så ha blitt brukt som menneskelige skjold mot angrep fra koalisjonen som har omringet byen.

Alle de 284 var menn og unge gutter. De ble ifølge CNNs kilder skutt og drept torsdag og fredag før de ble kastet i en massegrav nær byens landbruksskole. CNN har ikke fått bekreftet opplysningene.

Sivile brukes som skjold



Fredag uttrykte FN stor bekymring for at IS ville bruke den sivile befolkningen som menneskelige skjold i kampene i byen.

– Det er stor fare for at IS-krigere ikke bare vil bruke sårbare mennesker som skjold, men også velge å drepe dem i stedet for å la dem bli frigjort, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein fredag.

Rundt 30.000 soldater fra den irakiske hæren, kurdiske militssoldater, sunnimuslimsk gerilja og sjiamuslimsk milits deltar i offensiven. Anslagsvis 3.000-8.000 IS-krigere befinner seg i Mosul.

Bare noen tusen innbyggere har klart å flykte, mens andre har forskanset seg i sine hjem i påvente av at kampene skal starte i den IS-kontrollerte storbyen. Til nå har irakiske regjeringsstyrker og milits tatt kontroll over landsbyer utenfor Mosul.

Mens kampen mot IS nå raser for fullt rundt storbyen Mosul i Irak, gir byen Jarablus i Syria et inntrykk av hvordan det er i en by etter at IS er beseiret og drevet på flukt.

Da VG fikk være med på en pressetur dit tidligere denne uken fikk vi se tenåringssoldater som voktet gatene, lange matkøer, og ble fortalt om hvordan barn ble tvunget til å se på grusomme henrettelser.

Les også: Innbyggerne i tidligere IS-by: – De var som monstre





Angrep mot Kirkuk over



VG har nå ankommet Erbil i Nord-Irak, der sikkerhetstiltakene er kraftig skjerpet i frykt for angrep fra IS. I den nordirakiske byen Kirkuk gjennomførte IS et angrep fredag, som kostet minst 31 personer livet.

Angrepet er nå over etter en dag med harde kamper, opplyser irakisk politi, ifølge NTB. Brigadegeneral Khattab Omer forteller at alle angriperne er drept eller sprengte seg selv. Området hvor kampene var tyngst, er rolig lørdag morgen.

I alt 13 arbeidere, inkludert fire iranere, ble drept ved et kraftverk nord for Kirkuk, som ligger om lag 180 kilometer sørøst for Mosul, og en lokal TV-reporter ble drept av en snikskytter i byen.

Det er uklart hvor mange IS-opprørere som deltok i angrepet, som virket som et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra Mosul, hvor irakiske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper med støtte fra den USA-ledede koalisjonen denne uken innledet en offensiv mot ekstremistgruppen.

VG/NTB