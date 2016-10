Brigadegeneral: Kampene i Mosul vil ta to måneder

Irakiske styrker nærmer seg Mosul. Men slaget om millionbyen vil bli langvarig, ifølge en Peshmerga-general.

Det er bare et par dager siden irakiske styrker startet kampen om å befri Mosul fra terrorgruppen IS. Styrkene, som består av blant annet 18.000 irakiske soldater og 10.000 kurdiske peshmerga-soldater, rykker nå nærmere Mosul.

Det anslås at IS har rundt 5.000 soldater på innsiden av Mosul og rett utenfor.

Kan forsinkes av været



– Jeg forventer at vi bruker to måneder på kampene inne i Mosul, sier brigadegeneral fra den irakisk-kurdiske peshmergastyrken, Sirwan Barzan, til CNN.

Samtidig understreker han overfor kanalen at hindringer kan oppstå.

– Været er en av faktorene som kan forsinke den prosessen, sier Barzani.

Før selve kampen om Mosul starter, må styrkene komme seg inn i byen, noe Barzani tror vil ta to uker.

Pentagon: Mosul-offensiven går raskere enn ventet

Gjemmer seg blant sivile

Mosul har vært under kontroll av IS i over to år. Det er den siste store byen som terroristene styrer, og uten millionbyen vil IS trolig bli svært svekket.

Det bor rundt 1,5 millioner mennesker i Mosul, og det er ventet at så mange som én million mennesker kan bli drevet på flukt som følge av offensiven.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har 900 personer allerede flyktet. I flyktningstrømmen kan også terroristene gjemme seg – sivile i Mosul har ifølge The Guardian allerede observert soldater som har forsøkt å se ut som de «hører til» blant flyktningene.

Samtidig frykter det amerikanske forsvarsdepartementet at IS-krigerne vil bruke innbyggerne som menneskelige skjold.