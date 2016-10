AP: IS bruker overvåkingsdroner som våpen

Grupper som IS og Hizbollah har begynt å bruke overvåkingsdroner som våpen i krigen i Syria, ifølge en tjenestemann i det amerikanske militæret.

Utviklingen beskrives som en ny omdreining i krigen. To videoer som nyhetsbyrået Associated Press har fått tilgang til, viser tilsynelatende angrep utført med droner utstyrt med eksplosiver.

Den ene rammer en syrisk militærbase og er angivelig avfyrt av den ytterliggående opprørsgruppa Jund al-Aqsa. Den andre rammer opprørsgruppa Jabhat Fatah al-Sham og skal være avfyrt av libanesiske Hizbollah, som støtter Assad-regimet.

Samtidig skriver avisen The New York Times at IS flere ganger har brukt overvåkingsdroner i Irak. I forrige uke skal et slikt angrep for første gang ha krevd liv. Det skjedde da kurdiske styrker som kjemper mot IS i Nord-Irak, skjøt ned en drone på størrelse med et overvåkingsfly. Da dronen senere ble undersøkt, eksploderte den og tok livet av to kurdiske krigere.

I september skal IS har forsøkt seg på lignende angrep to ganger, noe som har ført til at amerikanske offiserer har gitt orde om at alle flygende objekter skal behandles som mulige eksplosiver.

Det antas også at IS kommer til å bruke overvåkingsdroner som våpen under det kommende slaget om den IS-kontrollerte byen Mosul.

