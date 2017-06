Aktivist Nasser Weddady om terror: – Vesten selv er en stor del av problemet

– Hvorfor blir dere overrasket over terror? spør aktivist og rådgiver Nasser Weddady.

– Vi er i krig, det er derfor det skjer, fastslår han

Weddady beskriver seg selv som det motsatte av teoretikere fra tenketanker:

– Jeg snakker med vanlige folk, har et øre mot bakken. Særlig de unge i muslimske samfunn prater jeg med overalt hvor jeg reiser i Vesten.

Han var aktivist under den arabiske våren, særlig på sosiale medier. Opprinnelig fra Mauretania, er han nå amerikaner, etter at han fikk politisk asyl der. Han er i Norge i disse dager, som en av ressurspersonene i Oslo Freedom Forum.

SOLDATER: Det er krig, ikke terror, sier Nasser Weddady om angrepet i Manchester. Her er soldater på vei, etter at sikkerhetsnivået ble hevet til maksimum etter bombeangrepet. Foto: Justin Tallis , AFP

– Hva er det vi ikke skjønner?



– IS har erklært krig mot alle. Hva er det vi ikke forstår? Spør han igjen.

Han blir oppgitt når han hører britenes statsminister Theresa May opplyse at farenivået er hevet, etter selvmordsbomben som drepte 22 i Manchester søndag kveld.

– Det er bare tull. Europeiske myndigheter gir folk en falsk følelse av trygghet. I krig er man aldri trygg, fastslår Weddady.

Han sammenligner situasjonen nå, med den da nazistenes stridsvogner rullet inn i europeiske land.

LEDER: Manchester bomben er det verste terrorangrepet på britisk jord på 12 år. her holder statsminister Theresa May tale utenfor Downing street 10. Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

Tror det blir verre

Hans spådom er at det kommer til å bli mye verre før det eventuelt blir bedre, og han får støtte av Iyad El-Baghdadi, kjent aktivist og skribent med politisk asyl i Norge.

– Det er tre ting som kommer til å gjøre situasjonen mye verre. Det første er hjemvendte fremmedkrigere. Den andre er at IS nå kommer til å tiltrekke seg mange flere personer som er gale fra før, som sosiopater og folk i psykisk ubalanse. Det tredje er at utviklingen faller sammen med en økende illiberalisme og populisme i Europa, og det er trender som har mye av det samme i seg, og som forverrer situasjonen, mener el Baghdadi.

HJEM: Politiet vokter en adresse i Manchester i forbindelse med etterforskningen av den antatte gjerningsmannen Salman Abedi. Foto: Oli Scarff , AFP

Weddady er oppgitt over vestlige ledere som kaller kampen mot IS for en religionskrig.

– For noe sprøyt! Det er jo ikke slik at et dekret fra en religiøs leder ville stoppet denne krigen. Dessuten tar slike utsagn fokus bort fra at Vesten selv er en stor del av problemet, sier han.

Weddady er uenig med vestlige ledere som mener krigen i Syria og Irak er samme problemstilling som terroren fra IS.

– Det er det ikke. Syria og Irak er stater som har brutt sammen, av flere årsaker. Det som skjer med terror er et svar på at Vesten ikke har klart å integrere muslimer. Hvis Norge, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige kunne ta ansvar for den eksporten av fremmedkrigere de har stått for, og innrømmet at de ble radikalisert på deres jord, istedenfor å skyve ansvaret over på andre, da kunne man hvert fall startet på løsningen av problemet. Nå tror man det kan løses med bombing av Syria og Irak, sier Weddady og rister oppgitt på hodet.

KAMPEN: Det pågår nå intense kamper for å vinne Mosul tilbake fra IS. Foto: Harald Henden , VG

Farlige fremmedkrigere

– Det var utilgivelig at dere lot dem dra. Nå kommer de hjem, og selv her i Norge har dere ikke noe apparat for å ta dere av det. Setter man dem i fengsel, blir de enda mer krigerske, lar man dem gå ute, er sannsynligheten stor for at de begår terrorhandlinger, sier Iyad el-Baghdadi.

IS har utnyttet fremmedgjøringen Weddady mener mange muslimer føler seg utsatt for i Vesten.

– IS gir dem det de savner og spiller rått på deres identitetskrise og følelse av fremmedgjøring. Vi må slutte å tro at det er fattigdom som driver dem! Det er identitet og meningen med livet, sier Weddady.

MINNES: Tusenvis møtte opp i Manchester for å minne ofrene. Mange tilbød også hjelp til ofrene og deres pårørende da tragedien rammet. Foto: Darren Staples , Reuters

Gi dem noe å tro på

IS ligger an til å bli fullstendig nedkjempet i Mosul i Irak, og snart starter kampen for å driver terrorhæren ut av Raqqa i Syria.

– Det vil ikke hindre dem i å fortsette krigen. Kanskje ligger de i ro en stund, men krigen blir heller intensivert på fiendens jord. Altså her, sier Weddady.

Han tror løsningen ligger i å gi de unge, frustrerte som blir fremmedkrigere en annen mulighet til å høre til, en tro på at de kan få til noe.

– Jeg pleier å si til dem at livet som general i kalifatet ikke er noe å streve etter. Finn heller en løsning på kreftgåten. Det finnes ikke et bedre sted i verden å være muslim, enn i Vesten, man må bare se og benytte de mulighetene som finnes, hevder Weddady.

ANSVAR: IS har påtatt seg ansvaret for bombeattentatet i Manchester. Men byens politimester advarte mot hatkriminalitet og oppfordret alle til å ta ansvar for byens mangfold. Foto: Chris J Ratcliffe , AFP

Han minner oss om at hvordan vi omtaler terroren som rammer oss, og hvilket språk vi bruker, betyr mye:

– Dere er i krig, da må dere erkjenne det. Jeg kaller det raid, og ikke terror, når slike ting som Manchester-bombingen skjer. Det er ikke utfra kynisme, jeg har den største medfølelse med ofrene. Det er utfra et ønske om at dere skal våkne opp, og skjønne at dere er i krig. Jeg unner ikke IS en så enkel seier som de får nå, sier Nasser Weddady.

