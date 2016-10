Åsne Seierstad i ny bok: Dagbladet trykket falsk Syria-historie

Åsne Seierstad skriver i sin nye bok «To søstre» at Dagbladet i fjor ble lurt da de skrev en sak med tittelen «IS-kilder til Dagbladet: – Her henretter den norske bøddelen».

Ifølge forfatteren var det faren til to tenåringssøstre fra Bærum, som reiste til Syria og som boken «To søstre» handler om, som sammen med en syrisk kontakt, lurte avisen trill rundt. De skal ha solgt fotografier og oppdiktede historier til Dagbladet.

Faren skal ha vært blakk og desperat etter penger i jakten på å få sine døtre hjem til Norge. Dagbladet trykket saken på avisens forside med overskriften «IS-kilder til Dagbladet: – Her henretter den norske bøddelen».

I artikkelen, som sto på trykk i april i fjor, blir det forklart at bøddelen skal ha oppholdt seg i Syria over lengre tid, men at han var født og oppvokst i Norge.

Dagbladet skrev videre at de kjente mannens identitet, som sto oppført i folkeregisteret med sitt kristne fødenavn. Altså måtte det dreie seg om en konvertitt.

FORFATTER: Åsne Seierstads nye bok kommer for salg fredag. Foto: Mattis Sandblad , VG

Problemet med historien var at bildet var brukt i både britiske og amerikanske medier tidligere. Da med en annen historie knyttet til det enn den Dagbladet presenterte.

Ifølge Seierstad skal faren til de to bærumssøstrene og hans syriske kontakt også ha lurt Dagbladet til å trykke en artikkel som i desember i fjor slo fast at «272 spesialtrente IS-terrorister skal være klare til å slå til i Europa. Nye 150 skal være på vei. PST er kjent med informasjonen».

Seierstad skriver at PST ikke var kjent med dette:

«PST hadde tvert imot avvist kjennskap til historien. Journalisten som hadde tatt kontakt hadde selv tvilt såpass mye på opplysningene at han røpet for PST hvem som var kilden til historien: Faren fra Bærum.»

Likevel ble artikkelen å finne på trykk. Ifølge Seierstads bok trodde ikke terrorforskere i Norge på opplysningene, fordi de rett og slett var for presise til å være sanne.

«Det var ikke uvanlig i den arabiske verden å bruke helt presise, og gjerne ikke-runde tall for å gi en tvilsom nyhet troverdighet.», skriver hun.

I TYRKIA: Faren til de to jentene er her avbildet i Tyrkia i oktober 2013. Foto: Harald Henden

Innrømmer feil

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet innrømmer overfor Aftenposten at saken om IS-bøddelen aldri burde vært publisert.

– Det er på det rene at sentral informasjon i saken er feil, og at fotografiet er tatt i en annen sammenheng enn vi formidlet. Det beklager vi, sier Hansen til avisen.

Angående saken om at 272 spesialtrente IS-terrorister skulle være på vei til Europa sier Hansen at det ikke er riktig at Dagbladet har røpet sine kilder til PST. Hansen reagerer også på at Seierstad skriver at PST avviste saken.

Faren til de to Syria-jentene sier han ikke har diktet opp informasjon, men at han var mellommann mellom sin kontakt i Syria og norske medier.

VG var blant flere medier som gjenga saken om den påståtte norske IS-bøddelen med en sak distribuert fra nyhetsbyrået NTB.