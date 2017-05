23-åring pågrepet i Manchester

MANCHESTER (VG) Mannen som sto bak bomben på Manchester Arena, døde i angrepet. Politiet har startet klappjakten på medhjelpere.

Minst 22 mennesker ble drept da en bombe gikk av på en konsertarena i Manchester i natt. Britisk politi bekrefter at gjerningsmannen døde i angrepet.

Samtidig opplyser politiet om at de har pågrepet en 23 år gammel mann i det sørlige Manchester i formiddag.

Bildet øverst i saken viser en pågripelse i Chorlton, sørvest i Manchester. Ifølge VGs reporter på stedet har politiet nå forlatt området.

Sorte biler skal ha kommet kjørende med maskerte politimenn. På andre siden av veien fra Chorlton Metro Café, pågrep de en mann utenfor en telefonkiosk.

Hevder IS-terrorist står bak



I en nyhetsmelding gjennom sitt såkalte «nyhetsbyrå» Amaq melder terrorgruppen IS at en av deres terrorister står bak angrepet. IS har også sendt ut meldingen i flere andre kanaler.

Det er imidlertid ikke bekreftet om gjerningsmannen hadde bånd til IS eller var inspirert av terrorgruppen.



Dette vet vi om gjerningsmannen



• Selvmordsbomber. Politiet tror gjerningsmannen hadde improviserte eksplosiver som han detonerte i konsertarenaen. På en pressekonferanse klokken 08.00 tirsdag morgen sier politisjef Ian Hopkins at den antatte gjerningsmannen er død, etter å ha detonert eksplosiver han skal ha hatt i en ryggsekk.

• Kun én mann. Per nå tror politiet at angrepet kun ble utført av denne ene mannen som døde inne på arenaen. Men klappjakten på eventuelle medhjelpere har startet.

• En pågrepet. En 23 år gammel mann er like før klokken 13 tirsdag pågrepet i forbindelse med angrepet. Det er foreløpig ikke kjent hvilken tilknytningen den pågrepne eventuelt måtte ha til gjerningsmannen.

• Er identifisert. Statsminister Theresa May bekrefter at politiet mener de kjenner identiteten til gjerningsmannen. Politiet ønsker imidlertid ikke å dele den.

• Handlet alene? «Prioriteten er å slå fast om han handlet alene eller var del av et nettverk», skriver politiet i en pressemelding.

