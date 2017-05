23-åring pågrepet i Manchester. Politiaksjon i boligområde

MANCHESTER (VG) Mannen som sto bak bomben på Manchester Arena, døde i angrepet. Politiet har startet klappjakten på medhjelpere.

Minst 22 mennesker ble drept da en bombe gikk av på en konsertarena i Manchester i natt. Britisk politi bekrefter at gjerningsmannen døde i angrepet.

Samtidig opplyser politiet om at de har pågrepet en 23 år gammel mann i det sørlige Manchester i formiddag. Politiet har også gått til aksjon mot flere hus.



Bildet øverst i saken viser en pågripelse i Chorlton, sørvest i Manchester. På andre siden av veien fra Chorlton Metro Café, pågrep maskerte politimenn en mann utenfor en telefonkiosk.

Her aksjonerer politiet i boligområde



POLITIAKSJON: Politiet er her utenfor huset hvor de har aksjonert. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

Bygningsarbeiderne Julius Rack (35) og Darren McDermott var til stede da politiet senere aksjonerte mot et hus i Fallowfield. De forteller om en eksplosjon under politiaksjonen.

– Det var så høyt at hele bakken skalv, sier de to til VG.

De kunne se at fem maskerte politimenn med hjelm og fullt utstyr prøvde å sparke inn noen dører bak huset.

Politiet skriver på Twitter at det var snakk om en kontrollert eksplosjon, og at aksjonen er tilknyttet konsertangrepet.

KRIMTEKNIKERE: Politiet jobber nå på stedet, etter at de aksjonerte mot et hus i Fallowfield, sør i Manchester. Foto: Helge Mikalsen , VG

Pamela Wallace (52) bor hundre meter opp i gata fra huset, og var hjemme under eksplosjonen.

- Jeg trodde det var dommedag. Det skalv sånn at jeg falt ut av stolen, sier Wallace til VG.

Hun prøvde å gå ut av huset for å se hva som skjer, men fikk av politiet beskjed om å komme seg inn igjen.

TIL AKSJON. Politiet utførte en kontrollert eksplosjon under en aksjon mot denne adressen i Fallowfield. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hevder IS-terrorist står bak



I en nyhetsmelding gjennom sitt såkalte «nyhetsbyrå» Amaq melder terrorgruppen IS at en av deres terrorister står bak angrepet. IS har også sendt ut meldingen i flere andre kanaler.

Det er imidlertid ikke bekreftet om gjerningsmannen hadde bånd til IS eller var inspirert av terrorgruppen.



Dette vet vi om gjerningsmannen



• Selvmordsbomber. Politiet tror gjerningsmannen hadde improviserte eksplosiver som han detonerte i konsertarenaen. På en pressekonferanse klokken 08.00 tirsdag morgen sier politisjef Ian Hopkins at den antatte gjerningsmannen er død, etter å ha detonert eksplosiver han skal ha hatt i en ryggsekk.

• Kun én mann. Per nå tror politiet at angrepet kun ble utført av denne ene mannen som døde inne på arenaen. Men klappjakten på eventuelle medhjelpere har startet.

• En pågrepet. En 23 år gammel mann er like før klokken 13 tirsdag pågrepet i forbindelse med angrepet. Det er foreløpig ikke kjent hvilken tilknytningen den pågrepne eventuelt måtte ha til gjerningsmannen.

• Er identifisert. Statsminister Theresa May bekrefter at politiet mener de kjenner identiteten til gjerningsmannen. Politiet ønsker imidlertid ikke å dele den.

• Handlet alene? «Prioriteten er å slå fast om han handlet alene eller var del av et nettverk», skriver politiet i en pressemelding.

