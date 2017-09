Irma øker i styrke på vei mot Florida

Florida merker allerede effektene av orkanen Irma, timer før den er ventet å nå land.

I Florida Keys – «strengen» helt sør i delstaten Florida – ble de første vindkastene i orkan styrke målt natt til søndag, opplyser det nasjonale orkansenteret NHC. Det ble da målt vindkast på 119 kilometer i timen. Tidlig søndag morgen norsk tid, har orkanen igjen økt i styrke og måles nå til en kategori 4.

Irma er ventet å nå land i Florida ved daggry lokal tid.

Klokken fire norsk tid befant sentrum av orkanen seg rundt 158 kilometer sørøst for byen Key West i Florida Keys, melder ABC News. Orkanen bevegde seg da med en fart på om lag 11 kilometer i timen.

– Irma tar sin tid med å bevege seg bort fra Cuba. Livstruende stormflo ventet i Florida Keys og på vestkysten av Florida, skriver NHC på sine nettsider.

Orkanen har fått konsekvenser i Florida allerede. Over 170.000 hjem og bedrifter er nå uten strøm i delstaten som følge av mye regn og vind, melder nyhetsbyrået AP.

Over halvparten av de rammede bygningene er i Miami-Dade-området, hvor 600.000 mennesker er bedt om å evakuere.



VG i Florida: Er midt i orkanens lei – Gisle og Purita evakuerer til sykehus

Millioner bedt om å evakuere



I LY: Folk har søkt ly på en skole i Key West i Florida. Millioner av innbyggere i delstaten er bedt om å evakuere hus og hjem. Foto: Social Media, , Reuters

I alt 6,3 millioner mennesker i Florida er bedt om å evakuere hus og hjem før orkanen ankommer, skriver AP.

Myndighetene i delstaten opplyste lørdag at mer enn 400 lokaler, for det meste skoler, kirker og samfunnshus, er tilgjengelige for folk som trenger et sted å søke ly for orkanen. Titalls tusen har allerede benyttet seg av muligheten.

Florida-guvernør Rick Scott har oppfordret folk til å være tålmodige og ikke vende tilbake til hjemmene sine før lokale myndigheter gir grønt lyst, melder NTB.

USAs president Donald Trump advarer også folk mot orkanen.

– Denne stormen har enormt ødeleggende kraft, og jeg ber alle i stormens lei om å følge ALLE instruksjoner fra myndighetspersoner, tvitrer Trump.

Presidenten sier eiendommer kan erstattes, men ikke liv, og at sikkerheten må komme først. Han legger også til at landet er så godt forberedt som man kan være.

– Ekstremt farlig

Lørdag svekket orkanen seg til kategori 3, men meteorologene advarer om at den sannsynligvis vil få ny kraft før den slår inn over land, skriver NTB.



Like etter klokken åtte søndag morgen norsk tid, er orkanen oppgradert til kategori 4 – den nest kraftigste kategorien – når den treffer land i Florida.

– Irma er fortsatt en ekstremt farlig orkan. Det er ikke for sent å komme seg bort fra Florida Keys!!! Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitrer USAs nasjonale meteorologiske institutt.

Ikke helt som planlagt: Nygift par måtte evakuere fra bryllupsreisen

Over 20 døde

Alle innbyggere i Florida er bedt om å forberede seg på å evakuere. Det bor over 20 millioner mennesker i delstaten. Også flere hundre tusen i nabodelstaten Georgia må evakuere.

Klimaforsker: Vi har slått på en gedigen vannkoker

Irma traff først land på Barbuda onsdag og har siden beveget seg gjennom Karibia. Lørdag var orkanen på Cuba, mens den nå altså har retning mot USA.

Orkanen har forårsaket dødsfall og enorme ødeleggelser på flere øyer i Karibia. Ifølge CNN dreier det seg om 24 dødsfall til nå.