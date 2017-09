Irma herjer i Florida: Minst 5 døde og millioner uten strøm

ORLANDO/OSLO (VG) Orkanen Irma har forårsaket store ødeleggelser og omfattende strømbrudd i Florida som ventes å bli verre når orkanen fortsetter oppover delstaten.

Natt til mandag raste «Irma» oppover kysten av Florida i retning den vestlige byen Tampa. Orkanen har forårsaket store ødeleggelser på veien.

Klokken 5 kom den foreløpig siste rapporten fra det amerikanske orkansenteret NHC. Den viser at Irma fremdeles er en kategori 2-orkan. Det betyr at den er redusert fra en kategori 5-orkan, som den var da den herjet Karibien i helgen og forårsaket minst 27 dødsfall. Vindstyrken ligger på rundt 45 meter i sekundet med opp mot 55 meter i sekundet i kastene.

ABC news melder at én person ble funnet død i et hjem i Shark Key, en øy utenfor Florida, mandag morgen. Monroe County har i tillegg rapportert om to døde. Hardee County har også rapportert om to dødsfall.

NHC gikk tidligere ut med en advarsel om livstruende stormflo langs store deler av vestkysten som følge av det kraftige uværet. I byen Naples på Floridas sørvestkyst steg vannstanden med 2,1 meter på bare 90 minutter søndag.

Orkanen har også hatt flere konsekvenser. Så langt har over 3,3 millioner husstander og bedrifter i Florida mistet strømmen som følge av det kraftige uværet. Bare i fylket Miami-Dade er nesten 1 million kunder uten strøm, skriver nyhetsbyrået AP. Antallet strømløse i delstaten ventes å stige ettersom Irma beveger seg nordover.

Russel Honore, som ledet det militære redningsarbeidet etter orkanen «Katrina» i New Orleans for 12 år siden, peker nettopp på at mangelen på strøm trolig blir den største utfordringen straks «Irma» har rast fra seg.

– Stormen vil rive med seg strømlinjer, selve distribusjonslinjene. Det vil bli det vanskeligste å få fikse. Det kan ta dager, eller uker, avhengig av hvordan den kraftige vinden rammer de viktige distribusjonslinjene, sier den pensjonerte generalen til VG.

Natt til mandag melder NHC at orkanen framover er ventet å dreie nord-nordvestover.

I Orlando, hvor VGs team befinner seg, har vinden økt kraftig de siste par timene, samtidig som regnet fortsetter å hølje ned. De kraftigste vindkastene har nå startet å høres ut som et tog som dundrer forbi.

Stormtoppen er likevel ikke ventet til dette området før rundt klokken 8, norsk tid. Vinden har ventet å ha en styrke på over 33 meter i sekundet i Orlando-området på det meste. Det er likevel mindre enn lengre vest, der vindstyrken i kastene vil ligge opp mot 50 meter per sekund.

Søndag kveld, amerikansk tid, tikket det inn tornado-varlser for Orlando-området på VGs mobiltelefon.

Miami ble også hardt rammet søndag kveld da Irma traff. Vannmengdene i gatene er høyere enn havnivået, og flere bygninger, trær og konstruksjoner ble revet ned.

Katastrofe

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i Florida og har godkjent delstatens etterspørsel om en hjelpepakke.

Midlene skal hovedsakelig gå til lån og til gjenoppbygging av boliger. Trump sier orkanen vil føre til store kostnader, men at han er på dette tidspunktet mest opptatt av å redde liv, skriver NTB.

KOLLAPSET: To kraner på byggeplasser i Miami kollapset da Irma nådde land i Florida søndag. Foto: Carlos Barria, , Reuters

– Merkelig situasjon

I Tampa har borgermesteren erklært portforbud på ubestemt tid, melder Reuters søndag.

Norske Ada Aas er sammen med ektemannen innlosjert på en skole i byen i påvente av orkanen. Irma er ventet å inntreffe rundt midnatt lokal tid (klokken 6 norsk tid).

– Nå sitter vi bare og venter på Irma. Vi er vi låst inne i et klasserom og her er vi 30 til 40 stykker som nesten ligger oppå hverandre. Men vi er alle i godt humør og som de eneste turistene blir vi tatt godt imot, sier Aas til NTB.

Hun forteller til nyhetsbyrået at både politi og Røde Kors er til stede.

– Jeg føler meg egentlig trygg, men det er jo en merkelig situasjon vi er oppe i. Det er jo rart, for vanligvis sitter man hjemme i Norge og hører om slike situasjoner og plutselig er vi midt oppe i det.

