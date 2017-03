Ny rapport bekrefter: 800 barn funnet i massegrav i Irland

De var noens sønner og døtre, de 800 barna som døde sultne og underernærte på skrekkens mødrehjem i Irland. De ble dumpet og begravd i septiktanken i hagen. En undersøkelseskommisjon er sjokkert over funnet.

I går kom den offentlige bekreftelsen. Det er funnet betydelige mengder menneskelige levninger i en underjordisk betongtank, som lå utenfor mødrehjemmet som ble drevet av den irske nonneordenen Bon Secours-søstrene fra 1925 til 1961.

Barna som ble dumpet her fikk aldri noen kiste, gravstein eller noen som sørget ved graven deres.

Til mødrehjemmet kom kvinnene som var havnet i «ulykke» og som fødte såkalte «uekte» barn utenfor ekteskap. I det dypt katolske Irland, var skammen så stor at den katolske kirken forviste de gravide kvinnene til mødrehjem over hele landet frem til midten av 1990-tallet.

MØTE MED GRUSOM HISTORIE: Irske skoleelever besøker hagen der barnemassegraven ble funnet i 2014. Foto: Paul Faith , AFP

Noen av dem har en ekstremt mørk historie.

Den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjonen som offentliggjorde sine første funn i går, har nå ettergått misbruk av mødre og deres babyer på 18 statsdrevne religiøse mødrehjem mellom 1922 og 1998.

– Frem til nå har vi hatt rykter om denne massegraven. Nå har vi bekreftelsen på at levninger er funnet i hagen, og at de daterer seg til den tiden mødrehjemmet ble drevet i Tuam, sa landets barneminister Katherine Zappone til irske medier fredag, skriver irske Independent.

Det er funnet beinrester i 18 av 20 kamre i den underjordiske betongtanken.

Fant hodeskaller og ben

Tuam er en by vest i Irland, i grevskapet Galway - beliggende idyllisk i et irrgrønt landskap kjent for alle sine slott.

Det var de 12-år gamle guttene Barry Sweeney og Francis Hopkins som gjorde sitt livs mest gruoppvekkende funn på midten av 70-tallet, skriver Daily Mail. De pleide å leke på toppen av den nedgravde betongtanken i hagen.

En dag brøt de opp den ødelagte betongen, og fant mengder med hodeskaller og ben. De to guttene fortalte hvordan de mistet søvnen i flere år etterpå.

En katolsk prest ble sendt til den ukjente barnemassegraven for å velsigne stedet. Så ble saken glemt, inntil lokalhistorikeren og genetikeren Catherine Corless begynte å undersøke mødrehjemmets grusomme fortid.

Hun gjennomgikk alle dødsattestene til barna som døde på hjemmet, i løpet av de 36 årene det eksisterte. Hun fant ut at bare ett av barna var begravd i «hellig jord», på en kirkegård.

Hvor var det blitt av de resterende 796 døde barna?

Undersøker om de ble brukt i vaksinetest-program

De var mellom tre måneder og ni år da de døde. De måtte bøte med livet på grunn av underernæring og vanskjøtsel og sykdommer som meslinger, tuberkulose, kramper og lungebetennelse. Barnedødeligheten på mødrehjemmet i den lille irske byen var ekstremt høy.

Et av tre barn født utenfor ekteskap i Irland på 30-tallet, døde før de nådde ett års alder. En dødsrate fem ganger høyere sammenlignet med andre barn i landet på den tiden, ifølge Washington Post.

Svøpt i enkle likkleder ble de døde barna i all hemmelighet sluppet ned i de underjordiske tankene i hagen. Der ble de liggende i hauger.

Bak hagen tronet mødre- og barnehjemmet, en enorm murbygning med mange fløyer.

Nå undersøker også kommisjonen om barna ble brukt i systematiske vaksinetest-programmer.

Måtte sitte bakerst i klasserommet

Barna på hjemmet som bare gikk under navnet «Home», levde et trøstesløst liv preget av utstøting og svært dårlig helse. På skolen måtte de sitte bakerst i klasserommet, de var utmagret og sårbare, på noen av dem hang huden løst på de knoklete kroppene.

Barna på hjemmet opplevde aldri å få hverken kjærlighet eller respekt.

En 85 år gammel kvinne som overlevde de vanskelige årene på barnehjemmet i Tuam, fortalte i 2014 om sult, om barn som gikk i de samme klærne i ukevis, om at de sjelden ble vasket og at de alltid frøs om vinteren.

– Jeg kom til hjemmet da jeg var fire år i 1934, og det første jeg husker var en enorm hall der skitne og sultne barn løp rundt. Det var hundre barn og bare tre-fire nonner som passet dem, sa hun til den britiske avisen Daily Mail.

Kvinnen, som bare har villet identifisere seg ved navnet Mary, forteller at det ble servert suppe fra en stor kjele til alle barna.

– Den smakte råttent, men for å unngå å sulte måtte vi spise den, fortalte hun.

Den irske staten har gitt en unnskyldning til kvinnene og barna som led på mødrehjemmene i alle disse årene.

DØDE BARN: En regjeringsnedsatt undersøkelseskommisjon bekreftet i går at det er funnet et betydelig antall levninger av små barn i denne hagen. Foto: Paul Faith/ , AFP

Levningene som nå er undersøkt, viser seg å tilhøre barn i alderen fra 35 uker til 2-3 år. De siste undersøkelsene av den nedgravde septiktanken og den andre betongtanken, ble avsluttet så sent som i forrige måned.

– Skal minnes barna

– I dag skal vi minnes og respektere verdigheten til barna som levde sine korte liv på dette mødrehjemmet, sa den irske barneministeren Katherine Zappone fredag.

Hun omtaler nyhetene fra undersøkelseskommisjonen som svært triste og forferdelige.

Kommisjonen som ble opprettet i 2015, vil nå undersøke hva som skjedde i forhold til begravelsesrutiner for alle barn som døde på mødrehjem i Irland. Den skal avgjøre hva som skal skje videre med den ukjente barnemassegraven, levningene og forholdet til pårørende.

Det skal også undersøkes om barn på hjemmene ble utsatt for et omfattende vaksinetest-program på 60-tallet.

Har brukt 30 millioner

Den irske staten har så langt brukt 30 millioner kroner på å undersøke grusomhetene begått på de 18 mødrehjemmene helt opp til våre dager.

Undersøkelser som lokalhistorikeren Catherine Corless gjorde, brakte henne tilbake til alenemoren Bridget Dolan fra Clonfert i Galway. Hun fødte den friske og fine sønnen John Desmond i 1946. Ett år senere var han død av meslinger.

Tre år etter det tragiske dødsfallet, i 1950, fikk hun gutten William Joseph. Ett år senere var også han død. Det finnes ingen dødserklæring og ingen andre minner etter hverken John Desmond eller William Joseph.

De to guttene er bare to av 796 døde barn på dette ene mødrehjemmet, drevet av katolske nonner vest i Irland. De ble dumpet i en septiktank. For at verden skulle glemme dem.