Var president da Twitter ble blokkert i Iran - nå er Ahmadinejad selv på Twitter

Da iranerne tvitret sine protester mot at Mohmoud Ahmadinejad ble gjenvalgt i 2009, ble nettstedet blokkert. Nå jakter han selv på følgere.

Men hashtaggen #ImonTwitter debuterte ekspresidenten på mikrobloggtjenesten søndag. I løpet av noen timer skaffet han seg litt over 11.000 følgere, blant annet ved hjelp av en video hvor han på engelsk ber folk om å følge ham.

Dette til tross for at 60-åringen selv var sentral da Twitter ble blokkert for iranske brukere i 2009, skriver The Guardian.

Ahmadiejad ble valgt som president i Iran i 2005, og ble til store protester valgt på nytt i 2009. Anklager om stemmejuks florerte på Twitter, og nettstedet ble brukt til å organisere og promotere demonstrasjoner mot presidenten. Dette blir regnet som den første gangen noen brukte Twitter til dette, og nettopprøret mot Ahmadinejad ble senere kalt for «Twitter-revolusjonen».

Protestene førte til at Twitter samme år ble blokkert i Iran. Likevel har en rekke høyerestående personer i Iran i årevis hatt egne Twitter-kontoer. Dette inkluderer blant annet sittende president Hassan Rouhani, utenriksminister Mohammad Javad Zarif - og til og med landets åndelige leder Ali Khamenei. Søndag ble altså Ahmadinejad med i klubben.

I Twitter-bioen sin beskriver 60-åringen seg som «Ektemann, far, bestefar, universitetsprofessor, president, borgermester og stolt iraner».

I mai er det på nytt presidentvalg i Iran, og ifølge CNN skal flere ha oppfordret Ahmadinejad til å stille som kandidat. Men foreløpig har ikke den ferske Twitter-brukeren hverken bekreftet eller avkreftet at han stiller.