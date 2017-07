Trump beholder atomavtalen med Iran

USAs president sier han likevel ikke vil trekke USA ut av atomavtalen med Iran, som han lovte å gjøre under valgkampen.

President Donald Trump betegnet i valgkampen atomavtalen med Iran som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er framforhandlet», noe han også har gjentatt etter at han flyttet inn i Det hvite hus, skriver NTB.

Likevel sier den amerikanske presidenten nå at han ikke vil trekke USA ut av avtalen.

En ikke navngitt representant for Trump-administrasjonen sier Iran overholder avtalen, så vidt det er USA bekjent.

Ifølge Reuters sier representanten at økonomiske sanksjoner mot Iran var under forberedelser på grunn av landets testing av ballistiske missiler og for å bidra til ustabilitet i regionene.

Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

Tidligere denne måneden kunne IAEA opplyse at Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. Landet har også redusert lageret av tungtvann, stanset arbeidet med Arak-reaktoren og åpnet alle sine anlegg for inspektører fra byrået.

(NTB/VG)