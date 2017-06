Selvmordsbombing og skyting flere steder i Teheran

12 skal være drept og 42 skadet i to angrep i Irans hovedstad, melder statlig media. IS har tatt på seg skylden.

Væpnede menn har gjennomført to angrep i Irans hovedstad onsdag morgen.

12 personer ble drept og 39 skadet da væpnede menn stormet parlamentsbygningen samt Khomeini-mausoleet i Teheran, opplyser kriseleder ifølge AFP.

Tidligere meldinger opplyste at syv var drept, og at fire ble holdt som gisler i parlamentsbygningen.



Iransk statlig media melder i ett-tiden at skuddvekslingen er over og at de fire angripere også er døde.

Flere skal også være skadet ved Khomeini-mausoleet i sørlige Tehran.

Ifølge statlig TV er det også snakk om at selvmordsbomber har gått av både ved parlamentet og ved mausoleet, melder AFP.

De skriver videre at fire pilegrimer som besøkte mausoleet er skadet og at en arbeider er drept.



To av angriperne skal være arrestert i området rundt Khomeini-mausoleet, ifølge Tasnim.

EVAKUERES: En gutt blir evakuert under angrepet på det iranske parlamentet i Tehran. Foto: Tima Agency , Reuters

IS har tatt på seg skylden

Irans ordfører bekrefter ifølge Sky News at en person utløste en selvmordsbombe ved Khomeini-mausoleet og at en annen angriper ble drept av sikkerhetsstyrker.

Leder for anti-terror avdelingen i det iranske etteretningsdepartementet sier at det har hindret et annet planlagt angrep etter å ha arrestert et «terrorist-team». De har også bedt folk om å holde seg unna offentlig transport, skriver statlig media.

IS hevder å stå bak angrepene, opplyser terrorgruppas «nyhetsbyrå» Amaq, ifølge AFP.

Iran fronter sjiaislam. IS forfekter på sin side en ekstrem tolkning av sunnislam, og ser på sjiamuslimer som vantro.

Iran-kjenner: Trump kan ha inspirert

– President Donald Trump kan ha vært med på å inspirere gjerningsmennene, sier seniorforsker og Iran-kjenner, Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitiskinstitutt, NUPI.

LIK: Ifølge AP ligger liket til en av terroristene i bakgrunnen til venstre i bildet, mens politiet kontrollerer området utenfor Khomeini-mausoleet i Tehran. Foto: Ebrahim Noroozi , AP

Lodgaard mener signalene og budskapene fra Riyadh, den saudiarabiske hovedstaden hvor den amerikanske presidenten nylig deltok på et toppmøte med arabiske ledere, pekte på Iran som «alle onders mor». Og hvor målsettingen var isolasjon og regimeskifte i Iran.

– Om det skulle være IS som står bak terrorangrepene i Teheran, har jo denne terrorbevegelsen forfektet et syn på det sjiamuslimske Iran, som et land av frafalne som skal lide en verdig død, sier seniorforskeren og fortsetter:

– Etter hvert som IS opplever å bli slått tilbake i Syria og i Irak så har de lovet terroranslag mot andre land, så hvorfor da ikke mot Iran. At terroristene angriper Khomeini-mausoleet, gir en klar pekepinn på at det er den iranske republikken som er målet, sier Sverre Lodgaard.

Iran-kjenner tviler på at IS står bak

Iran-kjenner Trita Parsi er skeptisk til påstandene om at IS står bak angrepene i Teheran.

– Det ville vært veldig vanskelig for IS og al-Qaida-lignende terrororganisasjoner å komme så dypt inn i Iran, sier Parsi, som er forfatter, akademiker og leder i organisasjonen National Iranian American Council i Washington, ifølge NTB.

Han påpeker overfor TT at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.

– Dersom det skulle vise seg at det er IS som ligger bak, så blir det veldig vanskelig å overbevise folk i Iran om at det ikke egentlig er Saudi-Arabia som står bak. De ser på Saudi-Arabia som en makt som har hatt sterke relasjoner med IS, og som vil destabilisere Iran, sier han.

Stormet parlamentsbygningen

Det har kommet en del motstridende meldinger om hvor mange angrep, angripere, drepte og skadede det skal være snakk om. Andre meldinger fra lokale medier går ut på det er snakk om fire angripere og at åtte personer er skadet i parlamentsbygningen. Andre skriver at to skal også være drept i angrepene.

Den første meldingen fra lokale medier i Iran gikk ut på at en vakt var drept etter at en person begynte å skyte i det iranske parlamentet.

Ifølge en iransk politiet stormet tre angripere parlamentsbygningen med rifler og pistol, melder statlig TV. Et annet nyhetsbyrå melder at et parlamentsmedlem forteller at parlamentdørene ble stengt og at en av angriperne ble omringet av vakter.

ANGREPET: Angripere skal ifølge lokale medier ha tatt seg inn i parlamentet i Tehran. Foto: Foto: AFP

Kort tid etter kom meldingene om at bevæpnede menn skal ha tatt seg inn i mausoleet til imam Ayatollah Khomeini i Iran, melder AFP.

Det ble da også om eksplosjon fra en selvmordsbomber ved mausoleet, og det ble meldt om flere skadede, ifølge statlige medier.

Khomeini var den åndelige lederen av den islamske revolusjon som kastet Muhammed Reza Pahlavi.

Et vitne fortalte tidligere til Reuters at sikkerhetsstyrker hadde samlet seg i og utenfor parlamentet, og at hendelsen var over. Senere kom meldingene om gisselsituasjon ved parlamentet.

Det er motstridende meldinger om hvor mange angripere det skal være snakk om, samt om hvorvidt flere er pågrepet eller ikke.

Identiteten og motivasjonen bak angrepene er fortsatt uklar, skriver nyhetsbyrået Tasnim.