Per Sandberg utfordres til å utfordre Iran

TEHERAN (VG) Iran-ekspert og politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International Norge ber fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ta opp iranske brudd på menneskerettighetene når han er i Iran.

– Når en norsk statsråd kommer til Iran med en stor delegasjon, etter at mange av de norske sanksjonene mot Iran ble opphevet i januar, så må han i sine møter med iranske myndigheter understreke at respekt for menneskerettighetene er en kjerneverdi for norske myndigheter, sier hun.

Sandberg foretar en historisk reise i dag. For første gang besøker en Frp-statsråd dette tidligere lukkede landet, som har vært stengt for næringslivet vårt, helt frem til i vinter, da atomavtalen landet har sagt ja til, gjør at mange av de norske restriksjonene mot Iran ble opphevet.

100 på tur



Han reiser sammen med blant annet representanter fra Sjømatrådet, Norges Rederiforbund og Innovasjon Norge. Samlet er delegasjonen på nesten 100 mennesker.

Beskjeden fra Ekeløve-Slydal i Amnesty er klar: Det er ikke bare norske eksport- og fiskeinteresser som bør stå på agendaen.

– Som representant for den norske regjering kan ikke en statsråd dra til Iran bare for å gjøre business, han må ta hensyn til at han er i dialog med representanter for et regime som er ansvarlig for svært grove menneskerettighetsbrudd og sørge for at også dette er et tema i møte med iranske myndigheter, sier Ekeløve-Slydal.

Hun mener at dette også gjelder de norske næringslivslederne som deltar i delegasjonen til Sandberg.

Amnesty: Iran henretter fortsatt barn

– Når de presenterer sine selskaper og hva de står for av kompetanse, historikk og verdier må de tørre å si at respekt for menneskerettighetene er en viktig del av selskapets verdisett. Det er viktig å gi slike signaler fra norske selskaper som vil etablere seg i Iran. Det gjelder også å være tydelige på sin null-toleranse til korrupsjon som også er et stort problem er Iran.

100 norske til Iran



Fiskeriminister Sandberg er i Iran med nesten hundre næringslivsledere, de fleste fra oppdretts og laksenæringen. Nå som det er åpnet for handel med Iran, er det stor interesse fra norske selskaper: Et markedet med 80 millioner iranere, er interessant, ikke minst for norsk lakseindustri.

– Det er viktig at de vet hva slags land de eventuelt skal etablere seg i. Menneskerettighetssituasjonen er ikke blitt bedre, selv om FNs sanksjoner mot landet oppheves. Det skyldes avvikling av de kjernefysiske programmene og ikke en bedring i menneskerettighetssitusjonen. Fortsatt foregår det tortur, kvinneundertrykkelse og henrettelser, sier hun.

– Tortur og mishandling



I Amnesty Internationals siste årsrapport for 2015/2016 oppsummeres det at de «iranske myndighetene har sterkt innskrenket retten til ytringsfrihet og debatt. De arresterer og fengsle journalister, menneskerettighetsforkjempere, fagforeningsfolk og andre som ytret seg kritisk. Tortur og annen mishandling av fanger er fortsatt vanlig og får skje ustraffet».

De skriver at fengselsforholdene er tøffe. Urettferdige rettssaker foregår fortsatt, «i noen tilfeller har det resultert i dødsdommer». Kvinner og medlemmer av etniske og religiøse minoriteter «har opplevd diskriminering på alle nivåer».

– Vi ser dessverre ingen positiv endring, sier Ekeløve-Slydal.

– Er forholdene så alvorlige at dere er kritisk til hele besøket?

– Nei, vi mener boikott ikke er noen løsning. Det er bedre med dialog og kontakt; det gir mulighet til å kunne påvirke en utvikling i positiv retning. Men, det er helt avgjørende hvordan man velger å være tilstede i et land som Iran og bidrar til å være en støttespiller for økt respekt for menneskerettighetene og ikke bidrar til at de brytes.



Kvinner diskrimineres



Hun sier at kvinners frihet begrenses.

– Diskrimineringen av kvinner er institusjonalisert i Iran i alt fra straffeloven til offentlig forvaltning. Det gjøres nå lovendringer og kommer forslag til lovendringer som ytterligere begrenser kvinners rettigheter og reduserer kvinners handlingsrom. For eksempel er det snakk om å forby all informasjon om prevensjonsmidler og forby frivillig sterilisering:

– Alt i henhold til loven om «å øke fruktbarhetsraten og hindre befolkningsnedgang». En annen lov vil kreve av privat og offentlig sektor at de i sin rekruttering av arbeidstakere skal prioritere gifte menn med barn, dernest gifte menn uten barn, og gifte kvinner med barn. Ugifte kvinner uten barn kommer nederst.

– Vi er også sterkt kritisk til at det nå ytterligere institusjonaliseres at vold mot kvinner i nære relasjoner er en privat familiesak. Det betyr at om en mann slår sin kone, så anses det ikke som noen kriminell handling. Det er dessuten et svært dårlig vern mot at barn og kvinner utsettes for tvangsgifte.

Sandberg: Vel kjent



Fiskeriminister Per Sandberg skulle etter planen bo på et hotell, sammen med resten av delegasjonen, men er nå blitt satt ære på og skal bo i en iransk representasjonsbolig.

Han reiser ved ankomst tirsdag kveld rett et et møte med iranske landbruksministeren.

Sandberg sier at utenriksminister Bjørge Brende tok opp menneskerettighetssituasjonen så sent som i august og at han vil ha faglig fokus:

– Iranske myndigheter er vel kjent med norske synspunkter på menneskerettighetssituasjonen i Iran, blant annet gjennom utenriksministerens samtaler i Iran i august, statsministerens samtale med president Rohani i New York sist onsdag samt våre posisjoner i internasjonale menneskerettighetsfora. Jeg vil drøfte spørsmål innenfor mitt ansvarsområde.

Men han sier han vil ta opp blant annet likestillingsutfordringer.

– Det er naturlig å spørre om arbeidstakeres rettigheter og kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet. Norske bedrifter som etablerer seg i Iran, forventes å følge internasjonale normer for arbeids- og menneskerettigheter.