Leila (36) fikk avslag på asylsøknaden – tirsdag ble hun pisket 80 ganger

Norske myndigheter trodde ikke på at 36 år gamle Leila Bayat var dømt til å bli pisket i Iran og tvangsreturnerte henne til landet. Denne uken ble hun utsatt for den grusomme straffen.

Etter å ha drukket alkohol i hjemlandet Iran for nesten 10 år siden, ble Leila Bayat (36) dømt for å ha brutt sharialoven i landet. I 2009 valgte hun å flykte til Norge og søkte asyl her.

Bayat søkte asyl i Norge, men fikk avslag på søknaden i flere runder fordi Utlendingsnemnda (UNE) og den norske ambassaden i Iran mente piske-dommen var falsk. I mars i år ble Bayat sendt alene tilbake til hjemlandet.

Tirsdag denne uken møtte hun opp på domstolskontoret i Teheran for å motta dommen.

– Grusomt

STORE SÅR: Leila Bayat viser her frem sårene på ryggen etter å ha blitt pisket 80 ganger i Iran. Hun har gitt VG tillatelse til å vise bildene.

– Jeg hadde ikke noe valg. Bankkontoene min har vært sperret siden jeg kom hit, og passet mitt ble inndratt, sier hun til VG.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg føler meg ikke bra. Jeg får ikke sove og har store smerter. Nå sitter jeg bare her, jeg orker ikke å gå. Det var helt forferdelig. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å gå dit for å motta den straffen, sier Leila Bayat på telefon til VG torsdag.

Hun bekrefter til VG at hun mottok totalt 80 piskeslag.

To dager etter at hun fikk straffen befinner Bayat seg hos en venninne, og forteller til VG at hun føler seg i sjokk etter hendelsen.

– Jeg er helt sjokkert. Det var så grusomt. En venninne av meg kom og hentet meg etterpå, og vi dro rett til legen. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje nå, sier hun.

Åpne sår



Bilder og video tatt av Bayats venninne viser skadene hun ble påført under piskingen. Ryggen hennes er rød og full av åpne, blodige sår og arr.

BRUTALT: Leila Bayat sier til VG at hun føler seg i sjokktilstand etter å ha blitt pisket, og forteller at hun har store smerter. Hun har gitt VG tillatelse til å vise frem bildene som er tatt av hennes venninne tidligere denne uken. Foto: PRIVAT

Leila Saadati er venninne med Bayat og jobber som journalist i Norge. Hun sier til VG at hun fikk tilsendt bildene og videoen fra venninnen tidligere i uken.

– Da hun ble sendt ut av Norge, sa jeg til henne at jeg ikke trodde det kom til å skje. Norske myndigheter hadde jo sagt at det skulle være trygt for henne. Det er helt utrolig at det kunne skje, men hun sa til meg at hun ikke hadde noe valg, sier Saadati

– Iransk advokat: – Ikke bare fysisk straff



Den iranske advokaten Mohammad Mostafaei bisto Bayat da hun fortsatt var i Norge, og skrev en rapport, som rådgiver for NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) med en vurdering av den iranske dommen som han sendte til norske myndigheter.

VG har lest Mostafaeis rapport, hvor han konkluderer med han vurderer det slik at alle rettsdokumenter Bayat leverte norske myndigheter om saken var korrekte.

– Jeg var i kontakt med mine tidligere kollegaer i Iran, som verifiserte dommen i domstolen der. Jeg videresendte denne informasjonen til norske myndigheter, men de valgte å ikke akseptere min vurdering av saken. Det gjorde meg veldig skuffet, sier Mostafaei.

Mostafaei er forferdet over hele saken:

– Jeg tenker at dette er helt forferdelig. Denne straffen er ikke bare fysisk, men mental. Dette er noe som kommer til å være med henne resten av livet, sier Mostafaei.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Bayats advokat i Norge, Preben Kløvfjell, men til TV 2 sa han onsdag han at han mener piskingen er et brudd på internasjonal lov:

– De har brutt Flyktningkonvensjonen, de har brutt Den europeiske menneskerettskommisjonens artikkel 3, altså vern mot å bli returnert til områder der man risikerer å bli utsatt for tortur. Gitt Bayats forklaring har de altså brutt disse internasjonale bestemmelsene, uttalte han til TV 2.

80 PISKESLAG: Slik ser ryggen til 36 år gamle Leila Bayat ut etter å ha blitt pisket 80 ganger. Hun har gitt VG tillatelse til å vise bildene. Foto: PRIVAT

– Tvilen burde kommet henne til gode



Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS sier til VG at det som nå har skjedd først og fremst viser at norske myndigheter ikke kan stole blindt på rapportene de får fra ambassaden i Iran.

­– Her mener jeg det burde vært lagt vekt på at det kom konkrete innsigelser fra andre fagpersoner om verifiseringsdokumentasjonen fra ambassadens kilde. I denne saken mener vi det var dekning for at det var tvil rundt rapporten fra ambassaden i Iran, og denne tvilen burde ha kommet henne til gode, slik vi anførte i vår begjæring til UNE juni 2016. Hadde vedtaket blitt omgjort da, ville dette aldri ha skjedd, sier Martinsen til VG.

Han legger til at han nå håper UNE retter opp i saken så godt det kan la seg gjøre:

– Konsekvensen av manglende forsiktighet i denne saken har mest sannsynlig ført til at UNE har fattet et vedtak som er i strid med våre internasjonale forpliktelser, og utsatt henne for grovt menneskerettighetsbrudd. Nå håper vi at UNE vil være atskillig mer forsiktige med å legge verifiseringer fra den samme kilden i Iran til grunn i slike situasjoner, sier han.

UNE: Trenger å vite mer



Seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE skriver til VG at det UNE har sett av video og bilder i saken, er det de har fått via media, og at de foreløpig ikke har fått noen slik informasjon eller dokumentasjon direkte tilsendt fra advokat eller andre:

– Vi prøver å få klarhet i hva som har skjedd henne og hvorfor. Vi trenger da noe mer enn det vi hittil har fått indirekte gjennom media. Vi er i løpende kontakt med ambassaden vår i Teheran. Vi trenger å vite mer om hva som har skjedd og hvorfor, og ambassaden bistår oss i dette, skriver han til VG.

UNE skriver til VG at dette var en ferdigbehandlet asylsak hvor saksmappen var sendt tilbake til UDI for arkivering.

– Vi får nå den saksmappen hit til UNE, slik at vi igjen får tilgang til alle papirer i original. Vi kan bekrefte at hun i Norge la fram en dom hvor det sto at hun var idømt en straff på 80 piskeslag. Den dommen ble sendt til ambassaden i Teheran, som meldte tilbake til oss at den var falsk, og det er dette vi har bygget på i vår saksbehandling, sier han.

