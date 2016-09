TEHERAN (VG) Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) dro til på trønder-engelsk i Iran, og skrøt uhemmet av norsk laks. Men verken problemene i Iran eller lus i Norge ble nevnt med ett ord.

De norske sanksjonene mot Iran ble i stor grad opphevet i januar i år, etter at landet i fjor inngikk avtaler om kontroll og nedbygging av sine atomprogrammer.

Tirsdag ettermiddag kom fiskeriminister Per Sandberg hit til Teheran, i føringen for en stor delegasjon på nesten hundre mennesker fra blant annet oppdretts- og sjømatnæringen. Han dro rett i et møte med den iranske landbruksministeren, Mahmoud Hojjati. VG fikk være med under møtet.

– Jeg er veldig begeistret for samarbeidet vi er i ferd med å etablere. Vi skal selge mer fisk til Iran, fordi det er den beste laksen i verden. Folk fortjener å spise mer norsk laks, sa Sandberg på engasjert og relativt god trønder-engelsk.

– Et vendepunkt

Den iranske landbruksministeren foretrakk ikke en mine, men ble straks blidere da Sandberg la til:

– Og vi skal bidra med teknologi og utstyr som gjør at dere skal få utvikle deres egne anlegg og aquakultur.

Han fortalte at mange av de 62 norske selskapene som er med på turen, er leverandører av utstyr og teknologi som kan hjelpe Iran til å løfte seg som oppdrettsnasjon.

Hojjati sier de skal tidoble sin satsing innen deler av oppdrettsnæringen.

– Tidligere har vi hatt 80 prosent fiske og 20 prosent oppdrett. Nå skal vi nå 50/50 og da skal vi utvikle et samarbeid hvor norske selskaper hjelper oss. Dere er pionerer og veldig bra på teknologi. Vi skal nå våre mål med deres hjelp. Jeg ser på dette besøket som et vendepunkt i samarbeidet, som begge landene skal få glede av, sa landbruksministeren som har fisk i sin portefølje.

– Vi har samme visjoner og mål om vekst. La oss shake hands. Dere er våre venner, sa en nesten rørt Sandberg.

Han avsluttet også med å understreke hvilken ressurs de iranske kvinnene er, med henvisning til at kvinneandelen ved de iranske universitetene er 65 prosent og at kvinnene er høyt utdannet.

Norge-Iran ** Norsk næringsliv har vært tilstede i Iran før. Etter den islamske revolusjonen i Iran i 1979 brøt forholdet mellom USA og Iran sammen, noe som ga åpning for andre vestlige selskaper. ** Men diplomatiske kriser og andre forhold gjorde at handelen ikke tok av. Attentatforsøket mot forlagsdirektør William Nygaard forverret forholdene i 1993. ** Etter Mohammad-e Khatamis innsettelse i 1997 økte handelen. Selskaper som Saga, Statoil, Hydro, Eksportfinans, Jotun og Wilhelmsen kom til Teheran og flere inngikk avtaler. Men korrupsjonsskandalen til Statoil – Horton-saken – i 2003 kjølnet forholdene igjen. ** Etter Hassan Rouhanis valgseier i 2013 begynte forhandlingene om en atomavtale, som ble sluttført i 2015. ** Det har bidratt til at vestlige sanksjoner mot Iran er opphevet, i Norge fra januar i år. Kilde: Store Norske Leksikon.

– Unik mulighet



– Med opphevelsen av sanksjonene står vi overfor en unik mulighet. Det er ikke hver dag et marked med 80 millioner mennesker åpner seg over natten, sier Sandberg til VG.

Han sa under møtet at det er endel utfordringer knyttet til regjeringens plan om å øke produksjonen innen oppdrettsnæringen med tre prosent årlig fra og med neste år, men at planene står ved lag.

Han nevnte ikke luseproblemene som Norge sliter med.

Sandberg sa til VG tirsdag morgen at han vil ta opp arbeideres og kvinners rettigheter i sine møter med iranske myndigheter, men ikke andre brudd på menneskerettighetene. Han viste til at Iran meget vel kjenner Norges syn og at de ble fremført så sent som i august, da utenriksminister Børge Brende var på en kortvisit i Iran.

– Du nevnte ikke arbeideres og kvinners rettigheter under møtet?

– Jeg roste de iranske kvinnene fordi de er så høyt utdannet. Når det gjelder rettighetene, så er det mer nærliggende å ta når jeg skal møte nærings-myndighetene senere i uken.

– Opprettet kontor i sommer



Blant de norske selskapene er DNV GL Veritas ofte først ute med å etablere seg i nye land.

– Vi er allerede på plass. Vi opprettet kontor i Teheran i sommer. Vi skal primært jobbe med maritime prosjekter og sertifisering av ledelsessystemer, sier kommunikasjonssjef Svein Inge Leirgulern i DNV GL.

– Hvordan forholder selskapet deres til brudd på menneskerettigheter og mulig korrupsjon?

– Vi er på plass over stor deler av verden i ulike land og regimer og har strenge retningslinjer, som må følges.

– Sterk økende interesse



– Vi opplever en sterk økende interesse fra norske bedrifter, sier Norges ambassadør i Iran, Aud Lise Norheim.

– Det gjelder først og fremst selskaper innen olje, maritim sektor, oppdrett og fornybar energi. Iran har 80 millioner innbyggere, med en høyt utdannet befolkning: Det er klart at det er et marked som kan være attraktivt nå som de fleste av sanksjonene mot landet er opphevet, sier hun.

Selskapet Mørenot snuser også på Iran.

– Vi etablerer kontakter og håper å etablere oss i Iran, sier administrerende direktør Bente Lund Jacobsen i Mørenot Aquaculture AS.

De selger oppdrettsanlegg og hjelp og analyser til for etablering av oppdrettsvirksomhet.

– Norge er kjent for fiskeoppdrett og blir sett på eksperter. Det er en stor fordel, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Kværner sier de også vurderer Iran.

– Vi har vært der før og nå som sanksjonene er opphevet, vil vi vurdere mulig kontrakter som vil dukke opp i Iran, på lik linje med andre land. Akkurat nå er det ingen slike prosjekter på trappene, men vi følger med.