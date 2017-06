Iranske medier: Skyting i nasjonalforsamlingen

En vakt skal være drept etter at en person begynte å skyte i det iranske parlamentet, skriver lokale medier.

Det er meldt om skyting i nasjonalforsamlingen i Teheran i Iran, ifølge lokale medier. Det melder Sky News. En vakt skal være skadet.

– En person har kommet inn i det iranske parlamentet i dag og begynte å skyte mot vaktene. Han skjøt en av vaktene i foten og løp fra stedet, skriver et nyhetsbyrå ifølge Reuters.

Samtidig kommer det melding om at en bevæpnet mann skal ha tatt seg inn i mausoleumet til den kjente imamen Ruhollah Khomeini i Iran, melder AFP.

Det er meldt om skadde, ifølge riksmedier, skriver AFP.

Et vitne forteller til Reuters at sikkerhetsstyrker hadde samlet seg i og utenfor parlamentet, og at hendelsen nå er over.

Identiteten og motivasjonen bak handlingen er fortsatt uklar, skriver nyhetsbyrået Tasnim.