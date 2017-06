Iranske medier: Selvmordsbombing og skyting flere steder i Teheran

Syv skal være drept og flere skadet etter at væpnede menn og en selvmordsbomber har angrepet Khomeini-mausoleet og parlamentet i Iran, melder statlig media.

Væpnede menn har gjennomført to angrep i Irans hovedstad onsdag morgen, melder statlige media. Ifølge meldingene er syv drept og fire holdes som gisler ved parlamentet. Flere skal også være skadet ved Khomeini-mausoleet i sørlige Tehran.

Nyhetsbyrået Tasnim viser til ubekreftede kilder når de melder at syv er drepte i skytingen ved parlamentsbygningen og at fire personer er tatt som gisler.

To av angriperne skal være arrestert i området rundt Khomeini-mausoleet, ifølge Tasnim.

Ifølge statlig TV er det også snakk om at selvmordsbomber har gått av både ved parlamentet og ved mausoleet, melder AFP.

POLITI ELLER ANGRIPER: Ifølge Irans nyhetsbyrå er dette en av angriperne inne på parlamentet. Reuters melder imidlertid at dette er en politimann. Foto: Tima Agency , Reuters

Irans ordfører bekrefter ifølge Sky News at en person utløste en selvmordsbombe ved Khomeini-mausoleet og at en annen angriper ble drept av sikkerhetsstyrker.

IS hevder å stå bak angrepene, opplyser terrorgruppas «nyhetsbyrå» Amaq, ifølge AFP.

Iran fronter sjiaislam, og de fleste sjiamuslimer i regionen ser på Irans ayatollah Ali al-Sistani som sin øverste religiøse leder. IS forfekter på sin side en ekstrem tolkning av sunnislam, og ser på sjiamuslimer som vantro.

Sjia versus sunni: Hva er egentlig forskjellen?

LIK: Ifølge AP ligger liket til en av terroristene i bakgrunnen til venstre i bildet, mens politiet kontrollerer området utenfor Khomeini-mausoleet i Tehran. Foto: Ebrahim Noroozi , AP

Leder for anti-terror avdelingen i det iranske etteretningsdepartementet sier at det har hindret et annet planlagt angrep etter å ha arrestert et «terrorist-team». De har også bedt folk om å holde seg unna offentlig transport, skriver statlig media.

Andre meldinger går ut på det er snakk om fire angripere og at åtte personer er skadet i parlamentsbygningen, skriver AP. Andre lokale medier skriver at to skal også være drept i angrepene.

Kommentar: Stemmer for skadebegrensning

Den første meldingen fra lokale medier i Iran gikk ut på at en vakt var drept etter at en person begynte å skyte i det iranske parlamentet.

Ifølge en iransk politiet stormet tre angripere parlamentsbygningen med rifler og pistol, melder statlig TV. Et annet nyhetsbyrå melder at et parlamentsmedlem forteller at parlamentdørene ble stengt og at en av angriperne ble omringet av vakter.

ANGREPET: Angripere skal ifølge lokale medier ha tatt seg inn i parlamentet i Tehran. Foto: Foto: AFP

Kort tid etter kom meldingene om at bevæpnede menn skal ha tatt seg inn i mausoleet til imam Ayatollah Khomeini i Iran, melder AFP.

Det ble da også om eksplosjon fra en selvmordsbomber ved mausoleet, og det ble meldt om flere skadede, ifølge statlige medier.

Kommentar: Et stille ungdomsopprør i den islamske republikken

Khomeini var den åndelige lederen av den islamske revolusjon som kastet Muhammed Reza Pahlavi.

Et vitne fortalte tidligere til Reuters at sikkerhetsstyrker hadde samlet seg i og utenfor parlamentet, og at hendelsen var over. Senere kom meldingene om gisselsituasjon ved parlamentet.

Det er motstridende meldinger om hvor mange angripere det skal være snakk om, samt om hvorvidt flere er pågrepet eller ikke.

Identiteten og motivasjonen bak angrepene er fortsatt uklar, skriver nyhetsbyrået Tasnim.

TRENGER DU MER MIDTØSTEN-BAKGRUNN?

Få oversikten med VGs store Midtøsten-spesial – med land, religioner, historie, venner og fiender