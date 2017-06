Iranske medier: Selvmordsbomber og skyting ved Khomeini-mausoleet

Flere skal være skadet og minst en drept etter at væpnede menn og en selvmordsbomber har angrepet Khomeini-mausoleet og parlamentet i Iran, melder statlig media.

Væpnede menn har gjennomført to angrep i Irans hovedstad onsdag morgen, melder statlige media. Ifølge meldingene er en vakt drept ved parlamentet og flere skal være skadet ved Khomeini-mausoleet i sørlige Tehran.

Den første meldingen fra lokale medier i Iran gikk ut på at en vakt skal være drept etter at en person begynte å skyte i det iranske parlamentet.

Senere melder statlige medier at det er snakk om fire angripere og at åtte personer er skadet i parlamentsbygningen, skriver AP.

Ifølge en iransk politiet stormet tre angripere parlamentsbygningen med rifler og pistol, melder statlig TV. Et annet nyhetsbyrå melder at et parlamentsmedlem forteller at parlamentdørene ble stengt og at en av angriperne ble omringet av vakter.

Kommentar: Stemmer for skadebegrensning

ANGREPET: Angripere skal ifølge lokale medier ha tatt seg inn i parlamentet i Tehran. Foto: Foto: AFP

Kort tid etter kom meldingene om at bevæpnede menn skal ha tatt seg inn i mausoleet til imam Ayatollah Khomeini i Iran, melder AFP.

Det meldes også om eksplosjon fra en selvmordsbomber, ifølge statlige medier.

Khomeini var den åndelige lederen av den islamske revolusjon som kastet Muhammed Reza Pahlavi.

Kommentar: Et stille ungdomsopprør i den islamske republikken

Det er meldt om flere skadde, ifølge riksmedier, skriver AFP.

Et vitne forteller til Reuters at sikkerhetsstyrker hadde samlet seg i og utenfor parlamentet, og at hendelsen nå er over.

Det er motstridende meldinger om hvor mange angripere det skal være snakk om, samt om hvorvidt flere er pågrepet eller ikke.

Identiteten og motivasjonen bak angrepene er fortsatt uklar, skriver nyhetsbyrået Tasnim.