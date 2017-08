Iran mener USA bryter atomavtalen

Irans romrakett-oppskytning og USAs påfølgende økonomiske sanksjoner legger press på atomavtalen fra 2015.

Torsdag testet Iran en rakett som kan frakte satellitter ut i verdensrommet. USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter, og utvidet fredag sanksjoner mot landet, melder NTB.

Atomavtalen med Iran *Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA *I bytte mot innsyn opphevet FN de økonomiske sanksjonene mot Iran *Tidligere i juli kunne IAEA opplyse at Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. *Landet har redusert tungtvannslageret, stanset arbeidet med Arak-reaktoren og åpnet sine anlegg for inspektører. Kilde: NTB/IAEA

Sanksjonene er rettet mot seks iranske firmaer for deres rolle i utviklingen av satellitt-programmet.

Utenriksdepartementet i USA har kalt oppskytningen «provoserende», ifølge The Washington Post.



De melder også at det iranske forsvarsdepartementet har benektet at romprogrammet dekker over for våpenutvikling som ville vært et brudd på atomavtalen.

Selv om USA ikke har hevdet at rakettoppskytingen er et direkte brudd på atomavtalen inngått i 2015, har det amerikanske utenriksdepartementet uttalt at den motarbeider avtalen.

Iran: Et brudd på atomavtalen

Iran mener de nye sanksjonene USA har innført bryter klart med atomavtalen fra 2015.

– Iran har klaget inn saken til kommisjonen (som overvåker programmets gjennomføring, journ.anm.) etter USAs brudd på avtalen, sa talsmann Ali Larijani for Irans parlament tirsdag til det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

Om konflikten ikke løses kan Iran ta saken videre til sikkerhetsrådet.

Iranske medier rapporterte mandag at regjeringen har blitt enige om tiltak for å respondere på de amerikanske sanksjonene, og at president Hassan Rouhani vil annonsere tiltakene snart til relevante departementer, ifølge Reuters.

SKEPTISK: President Trump ha vært svært kritisk til atomavtalen med Iran og kalt den «den verste avtalen som noensinne er fremforhandlet». Likevel har han valgt å beholde avtalen han nå mener Iran motarbeider. Foto: Jim Watson , AFP

USA: Kan ikke stole på Iran

President Donald Trump betegnet i valgkampen atomavtalen med Iran som ble inngått under Obama-administrasjonen som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er fremforhandlet». Han lovet å trekke USA ut av avtalen.

På tross av at han har protestert mot Irans oppskytning av raketter også tidligere i år, annonserte Trump medio juli at han likevel ikke vil trekke USA ut av atomavtalen.

Både USA og EU har skjerpet tonen mot Iran etter at de skjøt opp satellitten torsdag, og krever at landet må stanse alle missiltester umiddelbart, melder nyhetsbyrået AFP.

Selv om Iran hevder at rakettene er del av landets romprogram, mener USA at romprogrammet kan brukes som skalkeskjul for utvikling av missiler som kan benyttes i atomangrep. Slike missiler kan Iran ikke utvikle ifølge atomavtalen.



– Problemene med Iran handler om mistillit. Irans utbredte støtte til terrorister forteller oss at vi ikke kan stole på dem. Irans brudd på sine forpliktelser om missiltesting forteller oss at vi ikke kan stole på dem. Gårsdagens rakkettoppskytning beviser dette nok en gang, uttalte Nikki Haley, Washingtons ambassadør til FN, lørdag.

