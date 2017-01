Høyblokk kollapset etter storbrann i Teheran – 75 fryktet døde

En høyblokk har rast sammen i Teheran i Iran, etter at det brøt ut brann i bygningen. Iranske medier melder at minst 75 personer er døde, blant dem 45 brannmenn, ifølge Sky News.

Dramatiske bilder viste hvordan brannen utviklet seg voldsomt i høyblokken i Teheran i Iran. Høyblokken, som er kjent som Plasco-bygget, sto i full brann i flere timer, før den kollapset.

Videobilder fra stedet viser hvordan brannmenn, som jobbet på spreng for å slukke storbrannen, forsvant i ruinene da bygget kollapset.

Statlige medier meldte først at minst 30 mennesker er omkommet, men ifølge Sky News, som også viser til statlige medier, er tallet på omkomne nå økt til 75. Dette skal i hovedsak være brannmenn, men situasjonen er uoversiktlig.

Fanget i ruinene

Minst 75 mennesker skal være skadd. Det er uvisst hvor mange som kan ligge innesperret under ruinene, melder NTB.

– Man frykter at mange mennesker er fanget i ruinene. Butikkeiere og folk på handletur var inne i bygningen da brannen brøt ut, og bygningen senere kollapset, rapporterer den statlige TV-kanalen Press TV.

DRAMATISK: En brannmann sitter på bakken utenfor den sammenraste bygningen i Teheran. Foto: Handout , Reuters

Meldingen om brannen i Plasco-bygget kom i 08-tiden torsdag morgen.

– Vi vet ikke hva som utløste brannen, men det gamle og slitte elektriske anlegget kan være årsaken. Men dette vet vi ikke sikkert, sier Jalal Maleki, talsperson for brannvesenet i Teheran ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi har tidligere advart om manglende sikkerhet ved bygget. I trappeoppgangene ble det lagret klær, og dette har vært en sikkerhetsrisiko. Men driverne tok ikke advarslene til seg, sier han videre, ifølge Al-Jazeera.

Gammel bygning

Høyhuset ble bygget av den jødiske forretningsmannen Habib Elghanian i 1962. Den er oppkalt etter en plastfabrikk som han eier. Bygget på 17.-etasjer, var et av de høyeste i Teheran og bestod blant annet av et kjøpesenter.

Flere ambassader ligger i nærheten av bygget. Ansatte ved den tyrkiske ambassaden skal være evakuert, men ingen skal ha kommet til skade, skriver ABC News.

Al-Jazeera melder at et stort området rundt den sammenraste bygningen nå er sperret av. Samtidig skriver Yahoo News at politiet har også evakuert området rundt, i frykt for at gasslekkasjer fører til eksplosjoner.

Elghani ble dømt til døden for blant annet å ha tette bånd til Israel. Han ble anklaget for spionasje og henrettet like etter den iranske revolusjonen i 1979.