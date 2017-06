Børge Brende: – Vi har ingen grunn til å tvile på Iran

Et fruktbart og tillitsfullt møte fant sted mellom den iranske utenriksministeren Javad Zarif og Norges utenriksminister Børge Brende mandag.

Frykten for at USAs Donald Trump kan komme til å gå fra atomavtalen med Iran, en avtale som Barack Obama var sentral i å forhandle fram, lå trolig som en skygge over samtalen mellom de to utenriksministrene.

Møtet fant sted i Parkveien i Oslo, i Regjeringens representasjonsbolig.

– Vi mener at atomavtalen er en multilateral prosess, som Iran helhjertet støtter og går inn for. Den er viktig for oss, og den er viktig for verden. Etter hvert håper vi også at USA innser dette, så langt har den amerikanske administrasjonen ikke gitt et klart uttrykk for det, sier den iranske utenriksministeren.

SAMTALER: Først tok utenriksminister Børge Brende imot den tidligere amerikanske utenriksministeren, John Kerry. Deretter var det Irans utenriksminister som hadde samtaler med sin norske kollega i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien. Foto: NTB scanpix

Erfaren diplomat



I et kort møte med pressen etter samtalene, var det i første rekke den iranske utenriksministeren som førte ordet. Mohammad Javad Zarif (57) er en av de meste erfarne diplomatene i Iran. Han har siden han var 17 år fullført mange års utdannelse og vært utplassert som diplomat i USA, noe som gir ham god innsikt og forståelse for amerikansk politikk.

Javad Zarif var Irans sjefforhandler under de atomforhandlingene med europeiske land og USA, og har styrt Irans atomspørsmål i en årrekke.

– Norge har også vært involvert i atomforhandlingene og jeg vil si at vi har ingen grunn til å tvile på Irans vilje og innsats for å få avtalen til fungere, sier utenriksminister Børge Brende.

BEREDT: – Iran er alltid klare til å tre støttende til i konflikter i regionen. Det finnes ikke noen militær løsning på noen konflikter, bare politiske løsninger, sier utenriksminister Javad Zarif. Foto: NTB scanpix

Støtter avtalen



– Det er en klar beskjed om at alle fullt ut støtter avtalen og så håper vi at USA gjør det samme, selv om det en stund ikke har sett så lovende ut, sier Zarif.

Den iranske utenriksministeren er helt klar på at den i den pågående diplomatiske konflikten Gulfområdet, vil Iran fortsette å støtte Qatar. Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain, De forente arabiske emiratene og Jemen har brutt forbindelsene med, og boikotter nå den lille, men søkkrike golfstaten.

Qatar beskyldes for å støtte terrorbevegelser i Midtøsten og Det muslimske brorskapet i Egypt, og bedt Saudi-Arabia og nabolandene om å dempe kritikken av Iran. Landet som nylig har sendt fem transportfly med mat til Qatar.

DEMONSTRASJON: I år som i fjor protesterte det iranske eksilmiljøet i Norge mot den iranske utenriksministerens deltagelse på Oslo Forum. Foto: NTB scanpix

Fredsmeglersamling



– Det vil vi fortsette med. Qatar er et naboland, og dessuten er det ikke snakk om hjelp, det er et handelssamarbeid mellom våre to land, sier utenriksminister Javad Zarif.

Tirsdag deltar han i den årlige fredmeglersamlingen i regi av det norske utenriksdepartementet og som går under navnet Oslo Forum.

Der vil Javad Zarif møte den tidligere amerikanske utenriksministeren, John Kerry, som tidligere på dagen fortalte norsk og utenlandsk presse at det blir ingen fred i Syria uten at Iran og Russland er med på fredsforhandlingslaget.