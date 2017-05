WSJ: Franske soldater jakter franske IS-krigere i Irak

I flere måneder skal franske spesialstyrker ha bistått irakiske soldater med å finne franskmenn som har sluttet seg til terrorgruppen IS.

Det forteller flere ikke-navngitte irakiske og franske tjenestemenn til den amerikanske storavisen The Wall Street Journal.

Irakiske kommandører som leder storoffensiven mot Mosul, hevder at franske spesialstyrker har gitt irakiske antiterror-tropper navn og bilder på opptil 30 menn.

Disse skal alle være identifisert som såkalte «høyverdige mål».

Avisen sier de har sett en liste med 27 navn, hvor flere av navnene inneholder aliaser som kan knyttes til Frankrike, som Abu Ismael al-Fransi og Abu Souleyman al-Fransi.

Tidligere i mai: Ny storoffensiv for å drive IS ut av Mosul

Advarer etter massedrap i Mosul: Frykter norske soldater i Syria får ordre om å drepe sivile

Kildene hevder videre at et ukjent antall borgere er blitt drept av irakisk artilleri og bakkestyrker ved hjelp av koordinater og annen etterretning som de har fått av de franske spesialstyrkene.

Irakiske offiserer sier at flere vestlige land har lister med statsborgere innad i IS, men at det kun er Frankrike som selv er involvert i jakten. Ifølge Wall Street Journal skal det dreie seg om omtrent 40 spesialsoldater.

En tidligere og en nåværende utenriksrådgiver i den franske regjeringen forteller følgende om motivet bak de hemmelige operasjonene:

Å hindre at franske statsborgere som har sverget troskap til terrorgruppen IS kommer tilbake til Frankrike og selv gjennomfører terror.

– De håndterer dem her, fordi de ikke ønsker å håndtere dem hjemme, sier en irakisk etterretningstjenestemann, som skal være direkte involvert i koordineringen med franske spesialstyrker.

Les også: Flere av Bataclan-terroristene hadde vært i Syria

Det franske forsvarsdepartementet har utplassert 1200 franske tropper i Irak, men ønsker ikke å kommentere opplysningene.

– Franske styrker jobber i tett samarbeid med sine irakiske og internasjonale partnere for å bekjempe jihadister, uavhengig av nasjonalitet, sier en kvinnelig talsperson.

Den irakiske regjeringen sier at deres militæret ikke deltar i en systematisk utenomrettslige drap på IS-krigere, og at slike tilfeller i så fall vil bli undersøkt.

Les også: Erna Solberg mente drap på sivile i Aleppo var krigsforbrytelser. Nå drepes sivile av Norges allierte i Mosul