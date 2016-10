VG i Irak: På innsiden av IS-tunnelene

BARTELLA (VG) Inne i moskeen rekker jordhaugene opp til vinduet, og i det høyre hjørnet åpner det seg et sort hull i veggen.

Fra utsiden ser moskeen langs veien mot Mosul helt normal ut, og det var heller ingen grunn til å mistenke det som på avstand så ut som henslengt søppel og tørt gress.

I virkeligheten skjuler moskeen inn inngang til en av IS' tunneler, og det som så ut som gress og søppel dekket to av utgangene. Den ene av dem midt i gangstien som deler motorveien i to, og den andre helt på motsatt side av veien.

Den tredje utgangen, inne i en restaurant, var helt usynlig for dem som nærmet seg.

I IRAK: Nilas Johnsen og Harald Henden

Men ut fra disse hullene i bakken dukket det opp IS-krigere som på kort avstand kunne bruke kraftig skyts mot de fremrykkende styrkene fra den irakiske hærens elitestyrker, «den gylne divisjonen».

– IS bruker disse tunnelene for å komme seg rundt fra et sted til et annet. Noen brukes til å forflytte personer, andre for å flytte kjøretøy, sier major Mohamad Abdi, som VG treffer rundt ti kilometer fra frontlinjen mot Mosul, helt i utkanten av byen Bartella.

– Frem til nå har vi funnet fem slik tunneler, bare i dette området, fortsetter han.

DYPT UNDER JORDEN: På det dypeste går tunnelen syv meter under jorden. Før kampene begynte hadde IS strømkabler innover i bekmørket. Foto: Harald Henden , VG

Får bli med ned i tunnelen



Bartella ble tatt i forrige uke, etter harde kamper. Fremrykkingen videre derfra ble et inferno, der motorsykler og biler med selvmordsbombere overraskende dukket opp fra sidegater og iverksatte dødelige angrep. IS-krigere kom ut av sine tunneler og gikk til bakholdsangrep, eller de forskanset seg nede i dypet.

Den irakiske sersjanten Mahmoud Kazam tar VG med ned i tunnelen langs motorveien. Den er sjekket grundig for mulige etterlatte eksplosiver, eller IS-krigere i skjul, men Kazam har like fullt med M16-geværet for sikkerhetsskyld.

Tunnelen er akkurat så trang at to personer ikke kan gå ved siden av hverandre, men bred nok til at én person kan bære med seg en betydelig mengde utstyr. På det høyeste er den rundt to meter høy, på det laveste rundt 1,50. Veggene er for det meste rette og harde – dette er ikke gravd ut i hu og hast.

Langs den ene veggen henger det en strømkabel, og rundt femti meter innover er det festet vifter og lyspærer. Men strømtilførselen er borte etter de harde kampene, og det er bekmørkt nesten hele veien.

TRYGG «HULE»: Her, helt innerst i tunnelen, kunne IS-krigerne hvile og spise i trygghet, selv hvis området ble bombet. Sersjant Mahmoud Kazam viser VG veien i mørket. Foto: Harald Henden , VG

Beskyttet mot bomber



Omtrent halvveis går tunnelen litt opp, og det er en luke som slipper inn lys og luft. Helt i den innerste enden, syv meter under jorden, er en soveplass kuttet ut i den hardpakkede jorden.

Her ligger det noen skitne tallerkener igjen. I denne lille «hulen» kunne IS-krigerne være trygge dersom bygningen over dem ble bombet. På utsiden står det en spade, i tilfelle de måtte grave seg ut.

Langs «hoveddelen» av tunnelen kommer de to utgangene langs motorveien. Trappetrinnene opp er skåret inn i jorden, som er overraskende hard og kompakt, gitt så støvete den er på overflaten.

Når man er ute på den andre siden av tunnelen har man flyttet seg rundt 150 meter i luftlinje, og strategisk vil man kunne ha inntatt en helt annen posisjon.

SIKKERHETSSJEKK: De irakiske soldatene er grundige på å sjekke slike tunneler nøye. De frykter IS kan ha etterlatt seg eksplosiver. Foto: Harald Henden , VG

Hindrer fremdriften



Slike tunneler er blitt funnet i hver eneste by de irakiske og kurdiske troppene har inntatt, og det forsinker fremdriften mot Mosul. IS-bruker en taktikk der snikskyttere ligger igjen for å drepe flest mulig – men de venter til hovedkonvoien har passert, så slår de til mot baktroppene.

Denne taktikken ble VG vitne til da den svenske fotografen Paul Hansen fra Dagens Nyheter ble skadet av to skudd fra en snikskytter. VG og Dagens Nyheter dekket en fremrykking av kurdiske tropper mot byen Bashiqa, men var ikke på samme sted da Hansen ble truffet.

Trolig blir slike hindre et stort problem når angrepet på selve Mosul begynner – IS har hatt over to år på seg til å befeste byen.

– På veiene inn til byen kan det ligge tett i tett med bomber og miner. IS har også gravd tunneler og rekruttert barn som spioner som en forberedelse til slaget, forklarer en amerikanske tjenestemann, ifølge NTB.