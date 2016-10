VG i Irak: IS tenner dødelige branner

QAYYARAH (VG) Tykke søyler med beksvart røyk velter mot himmelen. Luften er fortsatt giftig, to måneder etter at IS ble drevet vekk fra byen.

En gruppe småbarn kommer løpende forbi, de vinker til oss og kikker nysgjerrig på fotografen, som om området de leker i er helt normalt. Det er det ikke.

Varmen fra oljebrannen slår mot oss. Det ligger en svær glinsende dam med oljesøl i grøften inn mot husene. Heldigvis blåser vinden den svært helseskadelig røyken vekk fra der vi står.

– IS tente denne brannen lenge før de trakk seg ut. Alle de fire barna mine har fått alvorlige pusteproblemer. Vi er glade for at byen er frigjort, men det har gått to måneder nå. Vi er rasende for at denne brannen fortsatt brenner, sier Abu Amshar (34), som bor nær brannen.

OLJEBY: Qayyarah i Nord-Irak ble gjenerobret av irakiske styrker i august. Før de dro satte IS-krigerne fyr på oljebrønnene i byen, som ligger ved et oljefelt og har et stort raffineri i utkanten. Foto: Harald Henden , VG

Vanskelig å slukke



Et ingeniørteam fra Iraqi Drilling Company har nettopp gått i gang med å planlegge slukking av den første av i alt 13 oljebranner rett i utkanten av byen Qayyarah, drøyt syv mil rett sør for IS-bastionen Mosul.

– Vi begynner nå, men det kan ta lang tid før vi lykkes. Vi kan ikke bare kjøre på med jord for å stanse brannen, for trykket er for stort, forklarer geolog og feltleder Hussein, som kun vil bli sitert med fornavnet.

– Vi må stoppe oljen og gassen fra å sive ut, først da vil det slutte å brenne. For å få det til må vi finne hvor hodet på oljebrønnen er ødelagt, og nøytralisere det punktet, fortsetter han.

Brannene er spredd nær raffineriet i utkanten av byen. Noen av dem er tent ved at det er slått hull på selve olje- og gassledningen, men de fleste ved at selve brønnhodene er ødelagt. Det kan ta fra ti dager til godt over en måned å slukke hver enkelt brann.

Harde kamper



Den irakiske regjeringshæren og dens allierte erklærte seier i oljebyen Qayyarah 25. august. Men etter at offensiven for å ta millionbyen Mosul kom i gang for alvor i forrige uke, har IS iverksatt en rekke motangrep for å svekke fremdriften.

I forrige uke satt det som etter all sannsynlighet var IS-krigere svovelfabrikken i utkanten av Qayyrah i brann. Kombinasjonen av oljerøyk og den enda giftere svovelrøyken har ført til minst tusen innleggelser på sykehuset over de siste åtte ukene, og flere dødsfall.

UTMATTET: Den eldre kvinnen Fatima får oksygen. Hun kollapset etter et hosteanfall. Søsteren Shamza hjelper henne, sammen med oversykepleier Nasser Hamid. Foto: Harald Henden , VG

Ved klinikken midt i byen får Fatima, en eldre kvinne, oksygen. Hun kollapset etter et hosteanfall, mens hun hjalp familien gjenoppbygge huset, forklarer sønnen Ahmed.

«Adlyd, eller dø»



– IS tenner disse brannene for å straffe oss, og for å ødelegge hele området. De vil tvinge oss til å flykte ved å gjøre det umulig å leve her, sier han.

Sykehusdirektøren Abdu Salim Ali Ahmed tar det ett hakk lenger:

– IS vil rett og slett utrydde alle som ikke er en del av dem. De er ikke mennesker, sier han.

Oversykepleier Nasser Hamid lister opp noen av de vanligste skadene forårsaket av røyken: Oppflerringer i halsen, sterke magesmerter, øyeirritasjoner, vevsskader i lungene.

– Men røyken skader ikke bare oss mennesker – den ødelegger miljøet. Jeg har sett mange døde husdyr, og ville dyr, som blant annet ørkenrever, nær brannen.

Smadret i flyangrep



IS kontrollerte byen i to år, og i handelsgaten er en rekke bygg totalt smadret av flyangrepene som drev dem på flukt. Både skolen de omgjorde til et hovedkvarter, og idrettsstadion der de styrte salgsboder, ligger i ruiner.

Broen over den mektige elven Tigris er ødelagt. Den erstattes av en flytebro som rulles på plass fra den andre siden hver morgen klokken seks, og trekkes inn igjen tolv timer senere.

JUBLENDE SOLDATER: Seiersikre irakiske soldater på vei ut av byen vifter våpnene i luften da de ser VGs fotograf. Foto: Harald Henden , VG

Da VG passerer broen kommer en lastebil med jublende irakiske regjeringsstyrker. De vaier med et flagg med bilde av «imam Hussain», profeten Muhameds barnebarn som ble drept i slaget ved Karbala i år 680. Et slag som regnes som en av hendelsene som førte til skillet mellom sjia- og sunnimuslimer.

Soldatene, som nesten utelukkende er sjiamuslimer, har hengt bildet av den for dem hellige helgenfiguren langs hele veien inn til Qayyarah – som er en nesten utelukkende sunnimuslimsk by.

Frykter at IS vender tilbake



Like fullt møtes soldatene med jubel, og innbyggerne VG snakker med ønsker bestemt at de skal bli værende. For ingen føler seg helt trygge på at ikke IS kan vende tilbake.

Natten før VG besøkte Qayyarah varslet terrorhæren selv på Twitter at de var i ferd med å gjenerobre byen. Det stemmer ikke, men IS har innledet en motoffensiv i landsbyen Shura, et stykke lenger nord.

TRUFFET: Ali Al Tawah ble truffet av en snikskytter under kampene ved Shura, og får behandling på sykehuset i Qayyarah. Foto: Harald Henden , VG

På sykehuset ankommer en skadet soldat fra den fronten. Ali Al Tawah (31), som er sjåfør i ett av de pansrede kjøretøyene, ble truffet av en IS-snikskytter ved Shura. Deler av kulen sitter fortsatt i pannen på ham, men ved et mirakel er hans fortsatt i live og ved bevissthet.