Tusenvis av sivile hevdes drept i koalisjonens luftangrep: Skylder på IS

Over 3000 sivile antas å være drept i angrep utført av den USA-ledede og norsk-støttede koalisjonen mot IS. På spørsmål fra VG gir Trumps spesialutsending IS skylden for dødsfallene.

Torsdag morgen, i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo, tok utenriksminister Børge Brende amerikaneren Brett McGurk fornøyd i hånden.

McGurk er USAs spesialutsending for koalisjonen mot IS og er nå i Norge for å diskutere samarbeidet med Norge og andre land i koalisjonen mot IS.

De to skrøt av hverandres innsats. Brende påpekte at 60–70 prosent av områdene som tidligere var kontrollert av IS i Irak, og 30 prosent i Syria, er tatt tilbake.

– Vi kunne ikke gjort denne innsatsen uten bidraget fra Norge, som er et grunnleggende medlem i koalisjonen. Norge har hjulpet oss fra dag en, sa McGurk.

Les også: Erna Solberg mente drap på sivile i Aleppo var krigsforbrytelser. Nå drepes sivile av Norges allierte i Mosul

– Spør om massakre

Før møtet i Parkveien tok VG kontakt med syreren Mohammad Khedhr fra den IS-kontrollerte byen Raqqa. Han leder nettverket «Sound and Picture» som prøver å informere omverden om hva som skjer i IS-områder i Syria og Irak.

– Hva bør vi spørre McGurk om?

– Spør om massakrene utført av koalisjonen han er med å lede. Spør om hvordan bombingen har blitt mer tilfeldig, og hvorfor så mange sivile må dø. Det er det folk i Raqqa lurer på, sa Khedhr.

UNGT OFFER: Slektninger sørger over en barn drept i et amerikansk luftangrep i vestlige Mosul 17. mars i år. Lokale kilder hevder at så mange som 200 sivile ble drept i angrepet. Foto: Aris Messinis , AFP

Tidligere har han sagt i et intervju med VG:

– I starten sa befolkningen i IS-områdene at koalisjonens angrep var mer forsiktige og bombingen var rettet mot mer konkrete, militære mål. Nå har alt dette forandret seg. De sivile mener nå at angrepene er akkurat som Russlands angrep.

Hevder de er historiens mest presise

Torsdag morgen spurte derfor VG den amerikanske toppdiplomaten:

– Den uavhengige organisasjonen Airwars hevder at minst 3000 sivile har blitt drept i angrep utført av koalisjonen i Irak og Syria. Hva vil du si til de som har mistet familiemedlemmer?

– Jeg vil si et par ting. Vi har utført over 20.000 luftangrep og dette er den mest presise luftkampanjen i alle krigers historie. Det IS gjør, du kan se det på video, er at de samler inn sivile i Mosul inn i hus, og så bruker det samme huset til å kjempe fra. De bruker menneskelige skjold. Det IS gjør er barbarisk.

VG forsøkte å spørre McGurk:

– Så dette er bare IS sin skyld?

Han besvarte ikke spørsmålet.

Utenriksminister Børge Brende møter USAs spesialutsending til krigen mot IS, Brett McGurk. FOTO: HALLGEIR VÅGENES, VG VG

Russland verre enn USA?

Leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors, Mads Harlem, har i et intervju med VG sagt:

– Det er ikke noe forskjell på angrepene mot sivile utført av Russland i desember (i Aleppo) og angrepene på sivile utført av koalisjonen i Mosul nå.

Den gang sa kommunikasjonsjefen i UD, Frode Andersen at «sammenligningen med terrorbombingen av Aleppo faller på sin egen urimelighet»

Andersens argument var blant annet at koalisjonen er bedt av den irakiske regjeringen å bistå i kampen for å befri områder fra IS. Les hele svaret her.

Russland på sin side har alltid sagt at de er bedt av den syriske regjeringen om å bidra i kampen mot det de hevder er terrorister inne i Aleppo og i andre områder av Syria.

McGurk sier til VG torsdag at det som skjedde i Aleppo og det som skjer i Mosul, ikke er sammenliknbart.

– Vi bruker presisjonsvåpen. Det russerne og Assad-regimet har gjort i Aleppo er ikke presisjonskrig på samme måte. Assad-regimet slipper tønnebomber fra helikoptre og det kan ikke sammenliknes.

Dokument om Aleppo: De er omringet og angrepet i Aleppo. Her er innbyggernes historier om å overleve

LANGVARIG KRIG: Røyk stiger opp etter en angrep i vestlige Mosul i mars. Kampanjen mot IS i byen har pågått siden oktober i fjor. Foto: Aris Messinis , AFP

Les også: Kilder: Norske spesialsoldater på bakken i Syria - nær IS-angrep

Airwars, som er en uavhengig organisasjon, hadde torsdag registrert 20.871 flyangrep gjennomført av den internasjonale koalisjonen, 12.500 i Irak og 8.371 i Syria.

Organisasjonen har registrert mellom 3.164 og 5.074 bekreftede sivile dødsfall som følge av bombingen, mens ytterligere 2.738 til 4.323 dødsfall ble ansett som sannsynlige.

Les intervju med Airwars her:

Airwars: USA-koalisjon dreper flere sivile i Irak og Syria enn Russland