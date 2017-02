Terror-droner: Slik er IS' nye luftvåpen

Terrorgruppen IS slipper granater fra droner over sine fiender i Mosul. Frykten er at metoden snart vil bli brukt i terror mot sivile.

En propagandavideo fra IS, som ble publisert i januar, var for mange oppsiktsvekkende:

Først blir IS-selvmordsbombere i Mosul intervjuet og filmet, før de setter seg inn i pansrede biler, fullastet med eksplosiver.

Et dronekamera filmer deres ferd ovenfra, og seeren kan følge bilen idet den nærmer seg irakiske regjeringssoldater. Man kan tydelig se hvordan soldatene forsøker å rømme, før bilen som angriper eksploderer.

Slik har svært mange regjeringssoldater blitt drept i den tunge og blodige kampen for å drive IS ut av Iraks nest største by.

Så, 32 minutter ut i videoen, kan seeren se to IS-krigere sende opp en drone, denne gangen ikke bare med et kamera. Dronen er også væpnet med granater.

Videoklippet viser hvordan granatene slippes mot soldatene på bakken.

PROPAGANDA: To IS-krigere sender opp en drone som bærer to sprengladninger. Foto: Skjermdump

Kommersielle droner

Irakiske styrker har gjenerobret 123 kvadratkilometer med territorium fra IS siden den nye offensiven mot Vest-Mosul begynte søndag.

Offensiven mot Mosul har allerede drevet IS-militante vekk fra den østlige delen av byen, og søndag erklærte Iraks statsminister at offensiven hadde startet mot de vestlige bydelene.

General Abdul Wahab al-Saadi, som leder en elitestyrke av irakiske soldater i Mosul, har forklart til al-Jazeera at IS tidligere kun bruke droner til å få oversikt over bykrigen, gjøre rekognosering og finne ut hvor deres selvmordsbiler skal styres.

– Men nå bruker de også en ny taktikk, nå bærer dronene bomber også, sier han.

Dronene som til nå brukes, er stort sett billige kommersielle droner, som blant andre filmskapere og hobbyfotografer bruker her i Norge og verden over.

Men IS forsøker også å bruke kraftigere droner:

Kort tid etter at den irakiske byen Ramadi ble gjenerobret av irakiske styrker, oppdaget et team fra Conflict Armament Research (CAR), en britisk organisasjon, en dronefabrikk drevet av IS.

I fabrikken fant de halvferdige droner, med større vinger. De fant også ut at IS i denne fabrikken forsøkte å utvikle væpnede droner.

FANT FABRIKK: Her er noe av materialet organisasjonen Conflict Armament Research fant i Ramadi. Foto: Conflict Armament Research

– Det er en økende internasjonal bekymring for at terrorister nå bruker droner, sier James Bevan, lederen for organisasjonen, i rapporten.

– At dronene nå også har mulighet til å bære våpen, gjør at IS har et betydelig nytt våpen i et allerede stort arsenal av hjemmelagde våpen, sier han videre.

Begrenset skade, men farlig utvikling

Orlogskaptein Thomas Slensvik er hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole.

Han har fulgt krigen i Mosul, Irak, tett, også IS sin bruk av droner.

– De væpnede dronene medfører en ny type trussel i bykrigen. Dronene er vanskelige å se og høre før det er for sent, og det øker trusselen for de irakiske styrkene, sier han til VG.

Han mener likevel granatene som slippes fra de kommersielle dronene har begrenset skadeomfang og at de ikke utgjør en betydelig trussel for styrkene som kjemper mot IS i byen.

Selvmordsbombere i bil er fortsatt det klart farligste våpenet IS bruker i byen, i tillegg til den tradisjonelle krigføringen.

– Det det er god grunn til å frykte er at denne typen bruk av droner vil utvikles og at væpnede droner kan brukes i terrorangrep mot sivile i fremtiden, sier Slensvik.

Han mener at IS til en viss grad har vist at de er innovative og systematiske i hvordan de utvikler og bruker våpen på slagmarken i Syria og Irak.

– Spørsmålet nå er i hvilken grad denne våpenbruken vil spre seg til andre steder enn Mosul og Irak, avslutter han.